加拿大经济：第四季成长优于预期，削弱降息的可能性

美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
* 经济成长率触及2.9%，为第一季以来最高
* 加拿大统计局上修第一季和第二季成长数据
* 加拿大央行表达对成长趋弱的担忧
路透渥太华2月28日 - 加拿大2013年第四季经济成长优于预期，可能有助消弭关于加拿大央行可能降息来提振经济的市场传闻。
加拿大统计局周五表示，第四季经济环比年率为成长2.9%，高于市场预估的成长2.5%。
统计局亦大幅上修2013年头两季的成长数据，显示实际经济表现比加拿大央行的估计来得好。
加拿大央行自2010年9月以来便将指标利率维持在接近纪录低点1.0%，并称在经济升速以及疲弱通胀上扬之前不会升息。部分分析师认为加拿大央行甚至有可能会降息。
“修正数据肯定改变了2013年上半年经济表现的调性...2013年全年的经济动能都优于预期，”BMO Capital Markets的首席经济分析师Doug Porter称。
“我认为，这至少会进一步降低了已然渺小的加拿大央行考虑降息机率，但不一定会推促升息，”他向路透表示。
加拿大央行上月预估，第四季经济环比年率料为成长2.5%。
加拿大统计局上修去年头两季的数据，反映出原油和作物出口高于原先估计。
统计局现在称，第一季经济为成长2.9%，第二季为成长2.2%，分别高于初值的成长2.3%和1.6%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)