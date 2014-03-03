加拿大经济：第四季成长优于预期，削弱降息的可能性

* 经济成长率触及2.9%，为第一季以来最高

* 加拿大统计局上修第一季和第二季成长数据

* 加拿大央行表达对成长趋弱的担忧

路透渥太华2月28日 - 加拿大2013年第四季经济成长优于预期，可能有助消弭关于加拿大央行可能降息来提振经济的市场传闻。

加拿大统计局周五表示，第四季经济环比年率为成长2.9%，高于市场预估的成长2.5%。

统计局亦大幅上修2013年头两季的成长数据，显示实际经济表现比加拿大央行的估计来得好。

加拿大央行自2010年9月以来便将指标利率维持在接近纪录低点1.0%，并称在经济升速以及疲弱通胀上扬之前不会升息。部分分析师认为加拿大央行甚至有可能会降息。

“修正数据肯定改变了2013年上半年经济表现的调性...2013年全年的经济动能都优于预期，”BMO Capital Markets的首席经济分析师Doug Porter称。

“我认为，这至少会进一步降低了已然渺小的加拿大央行考虑降息机率，但不一定会推促升息，”他向路透表示。

加拿大央行上月预估，第四季经济环比年率料为成长2.5%。

加拿大统计局上修去年头两季的数据，反映出原油和作物出口高于原先估计。