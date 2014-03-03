中国公开市场：一级交易商本周可上报多期限正/逆回购，及央票需求

路透上海3月3日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。

上周央行出人意料地表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。虽然当周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。

但业内人士指出，随着正回购操作的持续进行，以及人民币贬值抑制资金流入效应等逐步显现，未来资金面预计不会一直像目前这么宽松，货币市场利率上行将是大概率事件。

因此，他们并认为，即使资金利率在一段时间内持续偏低，不代表着央行此前一贯的中性偏紧基调已经发生变化，现在讨论政策转向可能为时尚早。

本周公开市场将有1,080亿元人民币的正回购到期，无央票到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)

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