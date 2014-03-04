《中国人大和政协十二届二次会议日程表》（3月4日-13日）

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(新增更多议程内容及人大闭幕时间)
3/4（二）
11:00 十二届全国人大二次会议新闻发布会，大会发言人答记者问
15:00 民革、台盟、台联、侨联小组讨论向港澳台和外国记者开放
3/5（三）
09:00 全国人大十二届二次会议开幕会
国务院总理李克强作政府工作报告
15:00 发改委主任徐绍史就“经济社会发展与宏观调控”答记者问
小组会议（讨论政府工作报告）
3/6（四）
09:00 财政部部长楼继伟等就“财税体制改革和财政工作”答记者问
10:30 农业部长韩长赋等答就“扎实深化农村改革，加快发展现代农业”答记者问
14:30 中国工商银行原行长杨凯生等全国政协委员谈深化改革推动经济持续健康发展
16:00 卫生计生委主任李斌就“卫生计生事业改革发展”答记者提问
3/7（五）
09:00 商务部部长高虎城就“商务发展与对外开放”的相关问题答记者问
10:30 原新闻出版总署副署长李东东等全国政协委员谈推进人民政协协商民主建设
15:00 全国政协十二届二次会议第二次全体会议
3/8（六）
09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议
3/9（日）
10:30 中国文联副主席冯骥才等全国政协委员谈保障和改善民生促进社会公平正义
15:00 全国政协十二届二次会议第四次全体会议
3/10（一）
15:00 全国人大二次会议第三次全体会议
最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告
最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告
3/12（三）
09:00 全国政协十二届二次会议闭幕
3/13 (四)
09：00 全国人大二次会议闭幕。
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯/林高丽)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A