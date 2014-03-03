欧洲经济指标预测--3月3日-3月10日****

美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月3日当周 3月3日(一) 0830 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 2月 56.0 56.1 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 52.8 53.1 0848 法国Markit制造业PMI 2月 48.5 48.5 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 2月 54.7 54.7 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 53.0 53.0 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 56.5 56.7 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 增加7.0 增加6.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加18 增加17 抵押贷款批准件数(千件) 73.500 71.638 M4货供额(较前月) -- -1.4% 3月4日-8日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 +0.7% +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.2% +7.3% 3月4日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 63.0 64.6 1000 欧元区PPI(较前月) 1月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -1.3% -0.8% 3月5日(三) 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 49.8 49.4 0848 法国Markit服务业PMI 2月 46.9 46.9 法国Markit综合PMI -- 47.6 0853 德国Markit服务业PMI 2月 55.4 55.4 德国Markit综合PMI -- 56.1 0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 51.7 51.7 欧元区Markit综合PMI 52.7 52.7 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 58.0 58.3 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +0.8% -1.6% (较上年同期) -- -1.0% 3月6日(四) 0630 法国失业率 第四季 -- 10.9% 1100 德国工业订单 1月 +0.7% -0.5% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 3月 -- 3,750 1200 英国央行利率决定 0.50% 0.50% 1245 欧洲央行利率决定--指标再融资利率 3月 0.25% 0.25% 存款利率 -- 0.00% 3月7日(五) 0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 3.5% 3.5% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0700 德国趸售物价(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- -1.8% 0745 法国预算收支(亿欧元) 1月 -- 赤字748.7 0745 法国贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差52 0815 瑞士工业订单 第四季 -- -2.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.3% (较上年同期) 持平 +0.1% 0900 意大利PPI(较前月) 1月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.8% 1100 德国工业生产(较前月) 1月 +0.7% -0.6% 3月10日当周 3月10日(一) 0745 法国工业生产(较前月) 1月 -- -0.3% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.3% 0900 意大利工业生产(较前月) 1月 -- -0.9% (较上年同期) -- -0.7%(完)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)