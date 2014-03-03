更正-国际油市：油价跳涨逾2美元，因乌克兰紧张情势升级

俄罗斯是全球最大产油国，乌克兰总理Arseny Yatseniuk表示，俄国动用军事力量的举动就是“宣战”。

周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准入侵乌克兰以保护当地的俄罗斯族人，普京并表示握有向乌克兰派军的权利。[UA CLN]