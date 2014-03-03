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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 18:01 BJT

更正-国际油市：油价跳涨逾2美元，因乌克兰紧张情势升级

(更正：因译文有误，标题及内文第一段改为“涨逾2美元”，非“涨逾2%”)

路透首尔3月3日 - 布兰特和美国原油期货周一大涨逾2美元至数月高位，受乌克兰紧张情势升级提振。此前俄罗斯总统普京宣称有权进入乌克兰。

俄罗斯是全球最大产油国，乌克兰总理Arseny Yatseniuk表示，俄国动用军事力量的举动就是“宣战”。

周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准入侵乌克兰以保护当地的俄罗斯族人，普京并表示握有向乌克兰派军的权利。[UA CLN]

美国原油期货 一度跳涨2.06美元至每桶104.65美元，创9月23日来最高。0043GMT，原油期价涨1.77美元至104.36美元。

布兰特原油期货 触及盘中高点111.24美元，为1月2日来最高。最新涨1.90美元至110.97美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 石冠兰/张若琪)
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