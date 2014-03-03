更正-国际油市：油价跳涨逾2美元，因乌克兰紧张情势升级

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
(更正：因译文有误，标题及内文第一段改为“涨逾2美元”，非“涨逾2%”)
路透首尔3月3日 - 布兰特和美国原油期货周一大涨逾2美元至数月高位，受乌克兰紧张情势升级提振。此前俄罗斯总统普京宣称有权进入乌克兰。
俄罗斯是全球最大产油国，乌克兰总理Arseny Yatseniuk表示，俄国动用军事力量的举动就是“宣战”。
周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准入侵乌克兰以保护当地的俄罗斯族人，普京并表示握有向乌克兰派军的权利。[UA CLN]
美国原油期货 一度跳涨2.06美元至每桶104.65美元，创9月23日来最高。0043GMT，原油期价涨1.77美元至104.36美元。
布兰特原油期货 触及盘中高点111.24美元，为1月2日来最高。最新涨1.90美元至110.97美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 石冠兰/张若琪)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)