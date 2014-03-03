台湾汇市：台币连两日收贬，对国际情势观而不惧

* 台币微幅收贬，走势趋于稳定 * 持续关注国际局势，但市场看法暂趋中性 * 明日台币实质交易料在30.270-30.330 路透台北3月3日 - 台币兑美元 周一连续第二个交易日收贬，惟幅度轻微。在 乌克兰、北韩(朝鲜)等地缘政治依旧紧张的情况下，台币今日跟随韩元 略略走弱 ，不过市场对相关变动因素并不恐慌，因欧元 等货币表现不弱。交易员预期台币明日 仍将在近一个月的大区间内来回，明日先看30.270-30.330。 汇银人士指出，国际主要货币虽受到乌克兰动荡的影响，但亚洲除日圆 展现明显 的避险买盘外，其余如韩元、台币及坡元 等贸易出超稳定的地区，本币币值均相对抗 贬。加上市场对人民币 贬势已消化不少，台币走势趋于中性。 〞亚洲较成熟的市场看来还是有避风港的效应，台币不会大贬。〞一位外资银行交易员 说。 交易人士指出，今日早盘虽有部分外资买入美元，但近午时分盘中见特定外资银行大举 抛售美元，令台币一路从低点回升突破30.300，显见市场汇入、汇出力道相当，尾盘重回上 日区间附近，方向并不显着。 另一本地大型银行交易人士也指出，在外部因素的干扰下，台币仍不脱30.250-30.350 的较大区间，本地进出口商亦紧跟汇价区间上下缘而买汇/卖汇，除非国际货币的波动度加 大，否则台币短线难以逸出上述区间。 台币较前一交易日仅走跌0.05%，幅度小于韩元同期间走低约0.13%。上周五台湾因本地 假期而休市。 今日台币实质交易区间主要在30.290-30.340，上日在30.280-30.305。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上交易日微幅收敛，方向与现汇相同；一个月远汇报价 尾盘在30.285/30.295 ，上日纽约盘收在30.275 台湾股市周一收低0.44%，因受乌克兰紧张情势以及朝鲜持续发射导弹等消息影响，随 亚洲主要股市回档。外资及陆资在台股卖超7.10亿台币，中止此前连10日买超。[TW-STX-CM N] 多数新兴亚洲货币周一下滑，因乌克兰危机打击风险资产投资意愿，印尼卢比回吐部分 早盘升幅，因该国意外录得贸易逆差。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一：美国2月Markit制造业PMI终值、美国2月供应管理协会制造业指数(ISM)、欧元区 2月Markit制造业PMI、欧洲央行总裁德拉吉爲欧洲议会听证会致开幕词； 周二：美国2月纽约ISM企业活动指数、欧元区1月PPI、澳洲央行利率决议； 周三：美联储发表经济褐皮书、中国十二届全国人大第二次会议在北京召开、英国央行 货币政策会议(至6日)、加拿大央行宣布政策利率、澳洲第四季GDP、英国及德国2月Markit 服务业和综合PMI、欧元区第四季GDP修正值； 周四：美国一周初请失业金数据、美国第四季非农生産率修正值、英国央行宣布利率决 议和量化宽松决定、欧洲央行会议后宣布利率决议、费城联储总裁普洛瑟发表演讲； 周五：美国2月非农就业数据、美国1月国际贸易收支及德国1月工业生産。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.369 30.355 30.280-30.389 30.385 7.13 7.50 元太外汇经纪公司 30.360 30.345 30.288-30.375 30.375 2.53 2.75 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.175/-0.150 -0.200/-0.170 (完)