港报社评：齐声谴责暴力袭击，保障新闻工作安全--信报3月3日

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
今次凶徒伏击手无寸铁的新闻工作者，令对方身受重伤；在光天化日下施以毒手，目无法纪，残暴行为令人发指。因此，5个新闻团体一起站出来；与此同时，不同政治党派的成员和议员也摒弃意识形态分歧，罕有地团结一起，齐声谴责暴力，反映图以血腥手段制造恐惧，向新闻工作者施以威慑，只会成为整个传媒行业与社会的公敌。
扞衞新闻自由，首先要保障新闻从业员的安全，工作免于恐惧，否则一切扞衞口号只会沦为空谈。
按照英国谢菲尔大学（University of Sheffield)传媒自由中心去年向联合国提交的研究报告，过去10年，记者报道犯罪和腐败现象，其后遭暴力报复残害的事件一直无法有效阻止。
因工作关系，记者的确比一般人触动到更多危险机会，但更重要一点是，据研究报告，不少国家，尤其发展中国家对保护记者安全的法规不足，伤害了记者的人往往没有受到法律制裁，纵容了这类事件不断发生。
香港的言论和新闻自由得来不易。目前政治、经济和社会多项问题上意见分歧，在这种氛围下，通过理性的讨论，去营造社会团结的共识基础，以化解矛盾和冲突，无疑是我们的发展出路，因而言论自由和新闻自由显得更形重要，更不容有失。
昨天逾万人上街，高呼「反暴力」的声音，铿锵地提醒执法机构尽快缉拿真凶归案；而坚决扞衞言论和新闻自由，也清楚突出了法治就是香港最核心的价值和发展命脉所在。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。