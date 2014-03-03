港报社评：齐声谴责暴力袭击，保障新闻工作安全--信报3月3日

今次凶徒伏击手无寸铁的新闻工作者，令对方身受重伤；在光天化日下施以毒手，目无法纪，残暴行为令人发指。因此，5个新闻团体一起站出来；与此同时，不同政治党派的成员和议员也摒弃意识形态分歧，罕有地团结一起，齐声谴责暴力，反映图以血腥手段制造恐惧，向新闻工作者施以威慑，只会成为整个传媒行业与社会的公敌。

扞衞新闻自由，首先要保障新闻从业员的安全，工作免于恐惧，否则一切扞衞口号只会沦为空谈。

按照英国谢菲尔大学（University of Sheffield)传媒自由中心去年向联合国提交的研究报告，过去10年，记者报道犯罪和腐败现象，其后遭暴力报复残害的事件一直无法有效阻止。

因工作关系，记者的确比一般人触动到更多危险机会，但更重要一点是，据研究报告，不少国家，尤其发展中国家对保护记者安全的法规不足，伤害了记者的人往往没有受到法律制裁，纵容了这类事件不断发生。

香港的言论和新闻自由得来不易。目前政治、经济和社会多项问题上意见分歧，在这种氛围下，通过理性的讨论，去营造社会团结的共识基础，以化解矛盾和冲突，无疑是我们的发展出路，因而言论自由和新闻自由显得更形重要，更不容有失。

昨天逾万人上街，高呼「反暴力」的声音，铿锵地提醒执法机构尽快缉拿真凶归案；而坚决扞衞言论和新闻自由，也清楚突出了法治就是香港最核心的价值和发展命脉所在。