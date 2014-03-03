更正-港报社评：恐袭冲出新疆港宜提高警惕--星岛日报3月3日（非“2月28日”）

(更正标头日期为"3月3日"：) 昆明火车站死伤逾百的屠杀，令人发指。争取新疆独立的恐怖主义分子，施袭范围要「冲出新疆」，来引起国内外广泛注意，事件为全国各地响起警号。香港作为国际都会，更须提高警惕。

今次在昆明的恐怖袭击，时间上挑选了人大政协两会前夕，由于北京等主要城市，在这些敏感时刻戒备特别森严，恐怖分子找到云南昆明这条软肋下手。

昆明被疆独分子利用作政治诉求，这不是第一次。2008年8月北京举办奥运，昆明7月有两架巴士先后发生计时炸弹爆炸，3死13伤，事后有疆独组织发放短片，声称是其所为，警告在京奥期间会再发动袭击。

这段为时两分多钟的影片引起国际注意，疆独组织在片中把几个月内发生的内地爆炸事件包揽上身，除了昆明之外，还有上海和广州，但是内容错漏百出，张冠李戴，可信度低。

当年疆独分子没有能力在新疆以外策动恐袭，只好冒认主使其他爆炸案，来吸引国际注意。现在，经过天安门爆炸和昆明火车站10多人持刀乱砍的事件，显示疆独组织有意愿、有能力，透过在全国各地杀害大量无辜平民的行动，引起国际瞩目。

由于北京、上海等一綫城市的防恐工夫严密，一些平时平安无事、戒备不森严的城市，成为恐怖分子下手对象。疆独恐怖组织松散，而且未必用枪械军火，今次只是用刀，侦查防范更加困难，成为反恐情报的新挑战。

香港多年没有发生过恐怖袭击，但是作为国际都会，游客又多，发生重大事故容易引起各国关注，不难吸引疆独组织作为目标。政府要加强防恐工作，不能让疆独分子觉得有机可乘。