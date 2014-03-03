全球经济：G7同声谴责俄罗斯入侵乌克兰，暂停G8峰会准备工作--白宫

路透华盛顿3月2日 - 美国白宫表示，七国集团(G7)周日谴责俄罗斯入侵乌克兰，并取消八国集团(G8)峰会的准备工作。八国集团包括俄罗斯在内，本次峰会定于6月在索契举行。

“加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的领导人，以及欧洲理事会主席和欧盟执委会主席，今日一致谴责俄罗斯联邦明显侵犯了乌克兰的主权和领土完整，”G7声明稿称。