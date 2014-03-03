全球经济：G7同声谴责俄罗斯入侵乌克兰，暂停G8峰会准备工作--白宫

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透华盛顿3月2日 - 美国白宫表示，七国集团(G7)周日谴责俄罗斯入侵乌克兰，并取消八国集团(G8)峰会的准备工作。八国集团包括俄罗斯在内，本次峰会定于6月在索契举行。
“加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的领导人，以及欧洲理事会主席和欧盟执委会主席，今日一致谴责俄罗斯联邦明显侵犯了乌克兰的主权和领土完整，”G7声明稿称。
“我们决定暂停参与将于6月在索契举行的G8峰会的相关准备活动，”G7说。(完) (编译 李婷仪 审校 王翔琼/张荻)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。