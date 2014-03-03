港报社评：游行发出强烈声音：反暴力护法治--文汇报3月3日

明报前总编辑刘进图遇袭，由多个新闻组织组成的「新闻界反暴力联席」昨日发起「反暴力?缉真凶?保法治」集会游行。实际上，此次袭击刘进图的暴力事件冲击香港的法治。香港的新闻机构，立法会不同党派的议员成为游行队伍中的一分子，清晰表达了全社会反暴力、护法治的强烈信息。

香港是世界最安全的国际城市之一，社会的安宁稳定源自良好的法治。此次血腥暴力袭击事件挑衅香港法治，无视法治尊严，影响香港的国际形象。特区政府重申，香港是一个法治社会，绝对不会容忍任何暴力的行为。警方亦承诺，全力缉拿真凶。此类暴力袭击事件经过精心策划，警方破案并不容易。但是，如果让凶徒逍遥法外，暴力得不到法律制裁，类此袭击可能一再重演，香港安宁难以保障，法治公义得不到彰显，不仅新闻工作者，每个市民都将是受害者。因此，缉拿凶徒不仅是警方的责任，市民同样责无旁贷。所有知悉案情的人，都应主动向警方提供线索，协助警方追凶，在全港社会上下一心的努力下，誓将其缉捕归案，接受香港法律的惩处，保护市民免受暴力的威胁，维护香港文明法治安全的形象。