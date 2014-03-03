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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 09:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆抗跌，日股下滑

0119GMT

* 日经指数跌2.4%，原油上涨1.57%。外汇市场出现温和的避险倾向。

* 101.50处的选择权到期，提供买需。101.00上方的买单提供支撑。

* 动能指标，5、10和20日移动均线触及顶点--波林格呈中性

* 下档倾向很小，101.42波林格区间下档显示超卖

* 100.75/80很关键，若跌破则指向99.95，即10月/1月涨势的61.8%回档位

* 浏览图表：link.reuters.com/hem37v

(完)

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