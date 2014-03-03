《汇市简讯》美元/日圆抗跌，日股下滑

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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* 日经指数跌2.4%，原油上涨1.57%。外汇市场出现温和的避险倾向。
* 101.50处的选择权到期，提供买需。101.00上方的买单提供支撑。
* 动能指标，5、10和20日移动均线触及顶点--波林格呈中性
* 下档倾向很小，101.42波林格区间下档显示超卖
* 100.75/80很关键，若跌破则指向99.95，即10月/1月涨势的61.8%回档位
* 浏览图表：link.reuters.com/hem37v
(完)
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。