主要国家经济指标预测--3月4日****

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透3月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月4-8日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 +0.7% +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.2% +7.3% 3月4日(二) 0030 澳洲建筑许可 1月 +2.0% -2.9% 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第四季 赤字100 赤字127 0130 日本加班工资 1月 -- +4.6% 0330 澳洲央行利率决议 3月 2.5% 2.5% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 63.0 64.6 1000 欧元区PPI(较前月) 1月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -1.3% -0.8% 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月1日当周 -- -0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月1日当周 -- +2.9% 1445 美国纽约ISM企业活动指数 2月 -- 622.6 1500 美国IBD消费者信心指数 3月 -- 44.9 2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,483.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 49.8 -- 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -0.5% -- 网络招聘广告 +5.3% -- 0030 澳洲企业库存(较前季) 第四季 -0.5% -0.2% 0030 澳洲企业总营业利润(较前季) 第四季 +1.7% +2.0% 澳洲企业税前获利(较前季) +2.4% -- 0830 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 2月 57.6 56.0 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 52.3 52.8 0848 法国Markit制造业PMI 2月 49.7 48.5 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 2月 54.8 54.7 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月 53.2 53.0 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 56.9 56.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 增加6.6 增加7 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加14.21 增加18 抵押贷款批准件数(千件) 76.947 73.5 M4货供额(较前月) +0.3% -- -- 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值 1月 +0.6% -- -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 2月 1,534 1,530 1330 美国实质个人支出 1月 +0.4% +0.1% 个人所得 +0.3% +0.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期) +1.2% -- 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) +1.1% -- 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +1.4% +0.5% (较上年同期) +2.3% +1.7% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月终值 57.1 56.6 1430 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 2月 52.9 -- 1500 美国建筑支出(较前月) 1月 +0.1% -0.5% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 53.2 52.0 美国ISM制造业投入物价分项指数 60.0 58.3 美国ISM制造业就业分项指数 52.3 -- 美国ISM制造业新订单分项指数 54.5 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.0% +1.1% (完)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。