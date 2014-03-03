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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 07:58 BJT

****主要国家经济指标预测--3月4日****

路透3月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
    3月4-8日
    0800  英国Halifax房价指数(较前月)                     2月          +0.7%     +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    +7.2%     +7.3%
        
    3月4日(二)
    0030  澳洲建筑许可                                    1月          +2.0%     -2.9%
    0030  澳洲经常账收支(亿澳元)                       第四季        赤字100   赤字127    
    0130  日本加班工资                                    1月           --       +4.6%
    0330  澳洲央行利率决议                                3月           2.5%      2.5%
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        2月           63.0      64.6
    1000  欧元区PPI(较前月)                               1月          -0.1%     +0.2%
                   (较上年同期)                                        -1.3%     -0.8%
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              3月1日当周       --       -0.6%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            3月1日当周       --       +2.9%
    1445  美国纽约ISM企业活动指数                         2月           --       622.6
    1500  美国IBD消费者信心指数                           3月           --        44.9
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                            2月           --     3,483.9
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)        2月         49.8         --         
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                             2月        -0.5%         --        
                 网络招聘广告                                        +5.3%         --        
    0030  澳洲企业库存(较前季)                          第四季       -0.5%       -0.2% 
    0030  澳洲企业总营业利润(较前季)                    第四季       +1.7%       +2.0%        
          澳洲企业税前获利(较前季)                                   +2.4%         --       
    0830  瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI)                  2月         57.6        56.0        
    0843  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     2月         52.3        52.8        
    0848  法国Markit制造业PMI                             2月         49.7        48.5        
    0853  德国Markit/BME 制造业PMI                        2月         54.8        54.7        
    0858  欧元区Markit制造业PMI                           2月         53.2        53.0        
    0928  英国Markit/CIPS制造业PMI                        2月         56.9        56.5
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                          1月      增加6.6       增加7
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                         增加14.21      增加18
                抵押贷款批准件数(千件)                              76.947        73.5 　   
                M4货供额(较前月)                                     +0.3%         --        
     --   美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值 1月        +0.6%         --        
     --   美国整体汽车销售年率(万辆)                      2月        1,534       1,530       
    1330  美国实质个人支出                                1月        +0.4%       +0.1%        
              个人所得                                               +0.3%       +0.3% 
              个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                      +0.1%         --        
              个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期)                  +1.2%         --        
              核心PCE物价指数(较前月)                                +0.1%       +0.1%       
              核心PCE物价指数(较上年同期)                            +1.1%         --        
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)               1月        +1.4%       +0.5%       
                                  (较上年同期)                       +2.3%       +1.7%      
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          2月终值        57.1        56.6        
    1430  加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                  2月         52.9         --        
    1500  美国建筑支出(较前月)                            1月        +0.1%       -0.5%      
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                 2月         53.2        52.0       
          美国ISM制造业投入物价分项指数                               60.0        58.3       
          美国ISM制造业就业分项指数                                   52.3         --        
          美国ISM制造业新订单分项指数                                 54.5         --        
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 2月        +0.3%       +0.4%      
                                 (较上年同期)                        +1.0%       +1.1%      
         (完)
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