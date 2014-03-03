台湾数据：2月汇丰PMI放缓至54.7，但仍然强劲

**2月PMI值为54.7，虽自1月的33个月高点--55.5滑落，但仍强劲。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善，若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校)