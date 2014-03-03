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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 10:00 BJT

台湾数据：2月汇丰PMI放缓至54.7，但仍然强劲

路透台北3月3日 - 以下为汇丰台湾2月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2014年2月 2014年1月

54.7 55.5

**2月PMI值为54.7，虽自1月的33个月高点--55.5滑落，但仍强劲。

**2月劳工聘顾规模增加速度放缓至七个月低位。

**价格部分，厂商的生产成本压力稍缓，厂商调降销售价格。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善，若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校)
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