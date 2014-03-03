重温稿-中国汇市：人民币大跌且盘中创最大日内跌幅，下周汇率料续贬

* 即期收盘大跌，盘中一度创汇改来最大日内跌幅 * 日内一度逼近“跌停”价位后稍回升 * 连续击穿6.13-6.18元整数关口 * 出乎市场意料，止损盘涌出 * 下周汇率料续贬 路透北京2月28日 - 中国人民币兑美元即期 周五大幅下跌166点子，为逾七 个月低位。而早盘一度暴跌524个点创汇改以来最大日内跌幅，逼近今日“跌停”价位，此 后午盘相对平静。今天中间价微幅走升10个点子。 交易员表示，人民币汇率暴跌出乎市场意料，大行购汇对美元持续构成支撑，随着美元 价格节节上扬，被击穿的市场空头盘也贡献了美元买需。市场一度“一片恐慌，一片止损！ ” “下午没有什么大行购汇，比较平静，市场自由操作，上上下下，尾盘最后一分钟有一 些购汇，”上海一外资行交易员指出。 交易人士认为，短期内美元空头不敢轻举妄动，而美元多头则因目前价位已经拉升，也 缺乏空间，整体上市场会更加谨慎。 上述外资行交易员称，人民币稳定升值的惯性思维被打破，下周人民币汇率料继续走贬 ，要么笔直往下，要么震荡向下。 对于即将召开的全国政协和人大会议（两会），他认为，虽然下周开始两会，但市场价 格和这个没什么必然关系，两会更多是宏观面的政策，指标性意义的方针，具体的市场价格 两会不会管。 早盘所创低点6.1808元，对应的日内跌幅创汇改以来最大的524个点子，较前日收盘价 最大跌幅高达0.86%，距今天的波幅下限6.1826元仅18个点子。此前即期曾于2008年12月1日 单日暴挫499个点子。 一商业银行债券交易员表示，由于人民币汇率暴跌，早盘无暇顾及债券交易，“现在看 外汇了，今天跌太多了...感觉止损盘好强大啊！” 新西兰元周五触及七周高位，乐观的企业信心数据强化了新西兰下月可能升息的预期。 欧元则下跌，关注稍晚将公布的欧元区通胀数据。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离 岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1450 6.1284 -0.27% 中间价 6.1214 6.1224 0.02% 成交额 255亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.97% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 533 6.1275 6.1808 2014年来即期升贬值幅度 -1.48% 1年期美元/人民币掉期升水 -50 离岸人民币市场,北京时间17:11 今日 上日 1年期NDF 6.1530/75 6.1465 CNH即期 6.1195/15 6.0995 人民币兑美元即期周四小幅收贬，但未突破昨日盘中近七个月低位。中间价下跌32个点 子。交易员称，客盘在即期和远期上的结汇都相对较重，午后大行购汇出手施压，促人民币 收跌。（完） (发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)