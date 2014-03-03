港报财经评论：睇并购找寻投资机会--信报3月3日

睇并购找寻投资机会 /习广思

中港股市1月跟外围急挫，2月再跟外围及A股反弹，恒指反弹3.6%，沪深300弹完又散，3月又如何？上周人民币连连急泻引起市场恐慌，尽管揣测不断，但央行发出的改革讯号、驱散热钱的目的已达到，短期或再疲弱，但调整也可能快将结束。本周有“两会”政策憧憬，而过去“两会”行情多是会前炒作、会后散水，故本周股市仍不宜看淡。“两会”过后的业绩期，将由中资大蓝筹担旗，3月上旬股市仍有题材及支持；但到3月中过后，中国内地IPO或将重启，这才叫人担心，然后又有美国议息，都是一些不明朗因素。

两会是股市憧憬政策的时间，正如上周本报“两会前瞻”所点出的主题，货币政策、经济增长争议不大，焦点反而落在国企改革，尤其是中石化 放风将有更多改革消息公布，叫人拭目以待。金融问题则集中地方债、影子银行及利率自由化，但市场对政策大转变的憧憬不大。过去2个月，板块中炒政策最炽热的是环保、新能源股，特别是水务股，还有医药股，投资者反而要小心这批股份在“两会”后炒作结束出现反高潮。其中，中滔环保 、北控水务 、四环 、康哲 均在2月份上试历史新高，有调整并不出奇。

和黄 上周放榜，纯利上升20%，欧洲3G业务获看好，股价有望再试新高。在众多低迷的蓝筹股当中，和黄今年首2个月股价下跌0.76%，虽未及腾讯 般强势惊人，起码不像中资股叫人气馁。有“上海和黄”之称的复星 股价亦涨升25%，完全跑赢大市。两者共通点在于业务模式，都是以其眼光在全世界做资产买卖，而且投资重点转移至欧洲，市场正憧憬和黄在欧洲有更多分拆或并购，而复星的强势则由早前在葡萄牙收购保险业务所带动。事实上，醒目钱一早流向欧美，中国发展商自去年开始，大量涌到欧洲和美国买资产做项目；资本市场的资金亦持续流入欧美股市，尤其是去年下半年，资金更是一面倒地向欧洲股市流。值得留意的是，被视为有眼光的投资者近期进一步往欧洲投资，索罗斯表示对欧洲银行股、希腊股票感兴趣，相信不是随便说说，继早前入股以色列药企Teva后，外电消息指他及约翰保尔森（John Paulson）有份入股西班牙地产商Hispania即将分拆的房托项目；巴郡则披露，入股欧洲有线电视业务Liberty Global。

欧罗挑战去年高位阻力1.389 /苏子

上周欧罗兑美元的走势一如所料般经过一轮反覆争持后，最终向上突破1.3775美元的今年高位阻力，并成功触发此高位以上的巨大止蚀买盘，结果在止蚀买盘的推波助澜下，汇价在上周五最高曾见1.3825美元水准，最后亦在1.3775美元的今年高位以上收市，故技术上看，有利汇价本周进一步走高并挑战去年的1.3893美元高位阻力。留意1月份欧罗兑美元以大阴烛及近全月低位收市；但上月欧罗兑美元却未见承接此恶劣技术走势继续往下寻底，而且上月的开市价及全月的1.3475美元低位更与1月的1.3487美元收市价相若，到最后上月收市时，收市价高于1月份的1.3775美元高位，并在月线图上呈现大阳烛及双月转向的利好形态。目前汇价在技术走势明显利好欧罗看好的投资者的大前提下，本月上旬应有甚高机会顺利突破去年的1.3893美元高位阻力，随后进一步挑战更关键的1.40美元心理关口。

由于目前欧罗兑美元的月线图平衡图云雾区顶部阻力处于1.3957美元水准，因此，若汇价稍后顺利触及1.40美元心理关口时，基于届时经已明显升越上述云雾区的1.3957美元顶部阻力，1.40美元心理关口所发挥到的阻力或会令到市场上众多的欧罗不看好的投资者感到失望；换言之，即届时汇价有机会顺利突破1.40美元这个极为关键的阻力关口，随后进一步朝着由2008年1.6037美元高位跌至2010年6月的1.1874美元低位的61.8％反弹目标迈进。

短线而言，只要欧罗兑美元的调整没有低于20天SMA支持收市，料整体走势将以大涨小回的形式，向上突破1.40美元心理关口。留意今年以来，美股的走势与欧罗兑美元呈正向关系发展。1月份美股与欧罗兑美元一同低收，到上月份却又一同高收。倘若本月欧罗兑美元如预期般继续向上走高并高收，而上述的正向关系仍然保持不变的话，则美股本月的走势绝对不宜看淡，反而更应该顺势逢低建立好仓，不应对股市存有惧高症。

（3月1日）

数据不稳鹰鸽交锋 /习广思

人民币果真步步惊心。虽然全世界近乎一致认为，这轮贬值只属短暂，长期还有升值压力，但无论是人行主导贬值驱赶热钱，还是相关投资及衍生产品拆仓，这轮急且狠的贬值，一来令市场提高了人民币波动的意识，不可能永远单边升值，二来达到当局想阻止热钱流入的目的。昨天人民币汇价在早上时段突然插水，是衍生工具拆仓所致，还是人行想警告对冲基金收敛投机行为，都叫人颇为意外。早前提及，银行间盛行一种累计“目标可赎回远期”（TRF，Target Redemption Forward）的人民币衍生产品，产品类似累计期权（Accumulator），追踪离岸人民币汇率，以押注升值而收高息为主。

大摩报告指出，自2013年起，银行间只出售价值3,500亿美元的TRF，目前仍有1,500亿美元未到期。当人民币汇率由升转跌，并跌穿某个水准后，则很大机会引发斩仓潮。如果人民币汇率跌穿6.2，对冲策略将迫使更多银行要求增加抵押，再而加快跌势，而这些TRF合约年期约24个月，如果人民币汇率跌穿6.2这关键水准，每下跌0.1个点子，TRF持有人每月损失是2亿美元。为何6.2是关键水准？因为大部分产品都在6.2至6.3范围出售，6.2变成这些TRF的“下跌保护价”。这也意味着目前贬值仍是警告讯号，再跌的话，才是真正的灾难。若问到会否跌穿这关键水准，则可能要问人行才知道，到底要给投机热钱多大教训？再留意，报道指买入这些产品的不只是海外投资者，还有很多中国内地企业呢。

大市方面，港股尝试再反弹，但缺乏动力，三项因素续影响大市表现。美股新股带动恒指开市上试23,000点，早段人民币大波动，A股一度跌近2%，拖累恒指倒跌，午后长和公布业绩理想，加上人民币跌势减轻，恒指上升8点，收报22,836点。港股缺乏明显方向，以个股业绩为主导，和黄 业绩符合预期，但市场最关注的始终是欧洲业务及屈臣氏分拆。比亚迪 炒完Tesla概念后，业绩报捷，股价急涨8%。大市在两会前以发掘政策受惠股为主，博耳电力 升7.4%，可谓另一只逆市奇葩，今年至今股价升了30%。近两日医药股炒作有见收敛，望一望A股就知，中国内地医疗股出现明显调整。