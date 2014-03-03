港报财经评论：可续佳绩股份，和黄光国入选--经济日报3月1日

可续佳绩股份，和黄光国入选 /林瑞芬

乌克兰政局混乱，北韩又无端端发射飞弹，阻碍恒指闯23,000关，昨高见22,987后回挫，午市幸得长和佳绩，收报22,836，全日升0.04%；成交额769亿港元。长实 及和黄 昨午市公布佳绩后抢升，分别升0.9%及1%，将上午跌市的形势扭转，单天宝腾讯 终有双雄共舞，惟之后又有多少蓝筹能像长和系般佳绩又明朗化前景，值得深思。恒指可大升的空间感不多，3月变数多，好淡博弈更烈，闯23,000关若未能成功会掉头质，宜作好两手的准备，3月回试番22,000皆有可能。

腾讯股价日日冲，基金大户要跑赢大市都要靠晒佢，斗睇目标价高位成风。大和总研刚出报告将目标价由500港元上升至710港元，暂为全城高水准。当然，之后可能又会由其他大户跟风。作为中国网络安全和资讯化领导小组组长的习近平新近就提出中国要建成网络强国，“网”界大开，龙头固之然委以重任。现价预测PE 57倍的腾讯，股价还会被点舞就真是不知，但历史往往启示疯抢过后是痛苦。普通散户还是只能摸着石头过河，正如前所讲，股价一日守稳50天线，暂抛开股价作深调之虑。

估计今年可有机会跑赢大市的股份，除大热的腾讯之外，睇来就是和黄。长和昨公布业绩，长实 公布去年度全年赚352.6亿港元，增长10%，胜市场预期。无疑长实与其他地产发展股优势明显已分出，不是单倚重本地地产。和黄 近年之盈利贡献增厚，推动该股盈利也能保持增长。和黄去年度全年未计重估物业、出售投资所得溢利及其他的股东应沾溢利为310.28亿港元，按年升17%，从股价之反应可见业绩胜预期。从月线图走势启示，年内守稳94港元支持，中期反覆向上的机会仍大，突破110港元挑战120港元至130港元，催化剂仍寄望分拆所刺激，以及各项业务的稳定表现，今年佳绩仍可冀，昨收报104.6港元。佳绩股要求盈利持续增长，对公司高管固然是挑战。对投资者来讲，判断所持股份或将持股份可否再创佳绩，也是挑战。周内曾分析信义玻璃 ，去年度虽然基数已大增，今年增幅难求像去年，但维持升势的机会仍大，周三股价即日坐完过山车后，周四及周五已见股价回升，似乎市场有认受感。

3月波动市，网络概念有炒作 /余少文

中国内地股市走势反覆，累及国企指数未能守住10,000点，数据显示3月市况是大上大落格局，惟国家主席习近平要求建设网络强国，料网络概念股会有炒作。A股昨日先低后高，反覆靠稳，国指曾升越10,000点，高见10,036点，最后晚节不保，全日跌66点或0.7%收报9,891点，成交额148亿港元，约45%主板H股逆市升；红筹指数升12点或0.3%收报4,261点，成交额57亿港元。

A股2月份多数上升，故有“红二月”之称，但近日走势差点儿变成“黑二月”，幸好昨日午后止跌回升，才令上证综合指数2月份升23点。展望3月份，由于有全国两会，以及上市公司公布去年业绩，过往数据所见，3月市况是大上大落格局，A股和国指自2000年以来，近半数3月是下跌，A股3月跌市平均跌幅7%，升市平均升幅仅6.1%，国指3月跌市平均跌幅也是7%，升市平均升幅5.4%。两市过去2年的3月市况都下跌，似乎今个3月不太平！但过去2年是领导人换届，旧领导人一般不会有太大动作，新领导人去年才上场，也要重新部署自身的政策，加上上市公司业绩下滑，股市难免大落。但展望今年3月市况，较乐观，因为三中全会推动的政策陆续启动，两会将跟进；上市公司业绩不管去年上升还是下跌，市场都预期不少股份今年可显着好转，如昨日提及的风力设备股，故今年3月市况上升机率应该高，除非外围出现变化。

由于中国今年会推出多项政策，不少行业都有政策扶持，当中可留意网络概念为主的科技股，因为习主席又有提示，其担任组长的中国网络安全和资讯化领导小组刚召开首次会议，他强调要把中国建设成为网络强国，要有自己技术，有过硬的技术，要有丰富全面的资讯服务，要有良好的资讯基础设施，提高网络安全；并要制定全面的资讯技术、网络技术研究发展战略，出台支持企业发展的政策。习主席的一番说话终于明白联想集团 近期积极海外收购的背后意义，惟亦反映中国内地今年可能继续互联网热潮，尤其积极自主开发技术的中国移动 、金山软件 等，前者推动中国特色4G，后者有不少涉及网络的软件开发，似乎可在中国日后推动的政策中分杯羹。