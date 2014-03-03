基金产业：挪威8,400亿美元石油财富基金将重新评估对矿产业者的投资

路透奥斯陆2月28日 - 挪威主权投资基金周五宣布，出于对环境的忧虑，已减少对金矿和煤矿业者的投资，并将在今年对整个矿产业投资进行评估。该基金管理的资金规模达8,400亿美元，是全球最大的股权投资者。

该基金仅2013年规模就增长2,000亿美元，并持有全球股票总值的约1%。该基金在2013年完全退出对27家金矿和煤矿业者的投资，并削减对其它矿商的持股。其对矿产行业投资的全面评估可能预示着，这家主权财富基金将要进行的调整将为1998年成立以来最大规模之一。

“显然存在环境破坏问题，”基金执行长Yngve Slyngstad对路透表示。“这并不是说我们会把这类股票全部抛掉。我们侧重投资的公司将是那些我们认为可以更持续成长的公司。”

该基金将挪威的石油收入盈余进行投资，是全球知名的石油基金，分摊到挪威所有人口头上，平均每人合16.5万美元。

去年的回报率为历来第二高，但该基金也面临日益增大的压力，要求其更加负责任地投资人民的钱，在追求回报的同时也要保持较高的道德水准。

该基金没有具体公布其对于矿产业的投资，但在包括矿业在内的基本材料方面的投资占其股权投资的6.4%，约为330亿美元。

周五稍早，挪威政府表示将另外成立一个委员会研究，出于对环境影响的担忧，该基金是否应该退出对石油、天然气和煤炭企业的投资。

不过，挪威自己就是一个油气生产国，而且也在北极地区的Svalbard群岛开采煤炭。

**增大对中国和非洲曝险**

该基金在2013年第四季还大量购买公债，对于美国、英国和德国的风险敞口增大，而在股权投资方面增长动力消退。

该基金还加大了对中国和非洲等新兴市场的曝险，并首次增加对越南和阿曼等细分市场(niche markets)的投资，因其继续从欧洲市场撤出。

挪威财政部表示，“随着时间的推移”，该基金应将欧洲投资比重从54%减少至41%。

该基金去年第四季的投资回报率为4.66%，去年全年为15.9%，为2009年以来最佳表现。

财政部正在对该基金进行审查，而挪威央行已表示，应该允许该基金提高风险投资比重，增大对实质资产的投资，而降低债券投资比重，因后者投资回报前景正在恶化。(完)