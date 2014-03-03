《路透晚报》--3月3日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国经济平稳探底，失速风险尚小

受季节性因素、生产和新订单指数回落等影响，中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点。这表明中国经济增长动能依然偏弱，一季度增速下滑是大概率事件。

--东欧情势：中俄认为妥善处理乌克兰危机对维护地区和平稳定十分重要

中国外交部长王毅周一与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，双方认为，妥善处理乌克兰危机对维护地区和平稳定十分重要。

--中国贸易：有信心完成今年的既定外贸目标--商务部部长

中国商务部部长高虎城周一表示，中国正在从贸易大国向贸易强国发展，中国有信心完成今年的既定外贸目标。

--中国两会相关报导，请点选

--中国金融：自贸区外汇管理实施细则披露，下一步研究投融资汇兑便利化政策

备受关注的上海自贸区外汇管理实施细则周一全面披露。中国国家外汇管理局上海分局发布的细则指出，上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%调整至50%，而中国境内银行通过自贸区内的国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过10%的额度内境内运用。

--中国数据：2月非制造业商务活动指数升至55.0，为三个月高点--国家统计局

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国2月官方非制造业商务活动指数升至55.0的三个月高点，亦为连续回落三个月后首次上升。上月指数为53.4。

--中国房地产：2月百城住宅均价环比21连升，同环比涨幅均缩小--中指院

最新数据显示中国房价延续年初以来的涨势趋缓之势。中国指数研究院公布的2月百城新建住宅均价环比连续21个月上升，但同比和环比涨幅均继续回落。

--中国税制：消费税改革方案正加紧研究，将推至零售环节--财政部专家

中国全国政协委员、财政部财科所所长贾康表示，相关部门目前正在加紧研究消费税改革方案，该项改革是今年财税改革中很可能看到动作的一项。通过调整，把一部分财力归到地方政府，把原来生产、批发环节的消费税推到零售环节。

--香港数据：1月零售销售货值按年升14.5%，增速较上月显着转强

香港政府周一公布，1月份零售销售货值按年升14.5%，销货数量按年升16.8%，增速均较上月明显转强，有关数字部分受到农历新年在今年和去年于不同月份出现所影响。

--台湾数据：2月汇丰PMI放缓至54.7，但仍然强劲

台湾2月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)为54.7，自1月的33个月高点滑落。

【固定收益】

--路透调查：金融机构固定收益部门料中国货币政策续稳，债市仍有支撑

2014年第三期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对3月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。

--中国资管：上周银行理财产品发行638款，各期限预期收益率多下行

中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（2月22-28日）55家银行共发行了638款理财产品，发行银行数较上期报告增加4家，产品发行量增加46款。

--中国资管：上周31款集合信托产品发行，发行量增速放缓

中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（2月22日-28日）共有16家信托公司发行了31款集合信托产品，发行量环比增加1款，增幅3.33%。

--中国债市：信用债收益率估值降幅扩大，中长端补跌--交易商协会

中国银行间市场交易商协会最新发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债收益率估值延续普跌之势，且降幅扩大，此前势头稍缓的中长端出现明显补跌。

--新债招标：中国农发行三期增发债中标结果高于预期，谨慎情绪升温

中国银行间现券连续向好后，周一早盘获利了结意愿有所抬头，谨慎情绪传导到一级市场，致中国农业发展银行上午招标的三期固息增发债中标收益率高于预期。

--《中国债市每日综述》长债收益率领涨增陡曲线，维稳预期下信心未失

中国银行债市现券收益率经过此前快速下跌，获利回吐压力随之增大。在资金依旧偏宽松情况下，周一长债收益率领涨，增陡收益率曲线。不过市场预计“两会”期间央行将以维稳为主，对债市整体向好行情信心仍未尽失。

--《台湾利率预测》3月短票利率料在0.60-0.63%，关注季底及换汇效应

台湾货币市场资金调度人士周一表示，3月提存期的短票利率预估区间在0.60-0.63%，季底因素可能令3月底时短票利率明显走高。

【外汇】

--人民币汇率：勿过度解读最近汇率波动，双向波动会成常态--央行副行长

中国央行副行长易纲周一表示，对于最近的汇率波动不用过度解读，人民币双向波动会成为常态。

--中国汇市：人民币即期早盘微贬交投淡静，市场心态谨慎观望央行指引

人民币兑美元即期周一早盘微幅贬值，与中间价小幅升值方向相背。即期市场相对平静，显示经过上周五大幅暴跌的行情之后，市场近期对做多人民币已经心有余悸，期待央行明确的方向指引。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指连续第四日收升，两会期间维稳预期升温

中国股市沪综指周一连续第四日收升。分析师指出，随着中国人大和政协“两会”的召开，投资者对会议期间股市将趋稳的预期开始升温，部分大盘股表现出色，推动股指继续小幅回升。

--中国证券：民革中央建议设立证券交易佣金浮动范围--报载

随着国金证券和腾讯开启了证券交易佣金“万二”时代，中国券商业佣金战热闹开打。民革中央在一份提案中建议国家相关部门参照央行指定银行业存贷款利率模式，指导制定统一的佣金标准，并设定在一定范围内上下浮动，扶持证券经营机构健康有序发展。

--中国企业：绿地集团拟在马来西亚斥资近200亿元开发房地产项目

中国第二大房地产企业--绿地集团近日就马来西亚新山市两个项目签署合作备忘录，计划斥资近200亿元人民币进行投资建设，其中一项目将成为迄今为止中国企业在马来西亚投资的最大规模房地产单体项目。

--投行观点：海外对中国创业板关注度明显上升，看好新经济主题--瑞银

国际知名投行瑞银集团旗下合资券商--瑞银证券最新报告指出，海外客户对中国创业板关注度明显上升，而且近期港股市场上小股票表现也明显好于大股票，网络、新能源等等“新经济”主题明显好于“老经济”。

--中国期市：动力煤跌停并创合约新低，降价消息重挫市场信心

中国工业品期货近期屡遭“空袭”，煤炭类品种亦未能幸免。郑州动力煤期货周一收盘跌停，主力合约创出上市以来新低。国内主要煤炭企业意外宣布降价，令供应压力下的市场信心愈发脆弱，期价亦应声大跌。

--中国期市：2月成交量和成交额环比降约两成，受春节假期因素影响

中国期货业协会最新统计显示，2月全国期货市场成交量和成交额双双较前月下降20%左右，受春节假期因素影响。同比则分别增长9.34%和下降5.16%。

--澳门经济：2月博彩收入按年增长40.3%至380亿澳门元，创历史新高

澳门政府周一公布，2月份的博彩收入按年劲升40.3%至380.07亿澳门元，创出新高，按月亦增32.2%，受农历新年长假期效应所带动。

--台湾个股：中信金控称将加速大陆布局，目标取得大陆银行或保险20%股权