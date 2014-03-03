东欧情势：乌克兰召集全国后备军人，下令军队进入备战状态

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透基辅3月2日 - 乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。
安全委员会秘书长Andriy Paruby说，乌克兰外交部也已接获命令向美国及英国寻求帮助，以确保乌克兰的安全。
Paruby在委员会开完会之后做此宣布，他还说国防部将动员必要数量的军事役龄人口，并加以训练。
他表示，武装军队将提高能源设备的戒备措施。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。