路透专访：欧盟仍准备随时与乌克兰签署自贸协议--贸易执委

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 与欧盟签署贸易协议，可每年为乌克兰节省5亿欧元关税
* 欧盟贸易执委称，贸易协议是欧盟对乌克兰支持的一部分
* 贸易执委称欧盟的提议并不是要对抗俄罗斯
路透雅典2月28日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周五表示，如果乌克兰与欧盟签署自由贸易协议，几周内就能看到经济好处，可以帮助改善这个濒临破产的国家在债权人眼中的形象。
尽管乌克兰抗议者推翻了俄罗斯支持的前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)，但卡瑞德古特对路透表示，欧盟关于签署全面贸易协议的提议仍然有效。
“这个提议未变，这很清楚。如果乌克兰愿意，我们可随时签署，”卡瑞德古特在欧盟贸易部长雅典会议之后接受采访时表示，“签署之后，几周内就能看到好处。”
卡瑞德古特表示，如果签署自由贸易协议，每年可以通过削减欧盟进口关税为乌克兰出口商节省将近5亿欧元(6.85亿美元)。这也意味着乌克兰历史性地脱离俄罗斯。
卡瑞德古特表示，欧盟提出的自贸建议并非针对俄罗斯。包括自由贸易协议在内的所谓的与欧盟合作协议，是乌克兰经济实现现代化的特别机会。(完) (编译 张涛；审校 张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。