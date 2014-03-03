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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 10:10 BJT

金属期市：伦铜接近三个月低点，但中国数据提供支撑

路透悉尼3月3日 - 伦敦期铜周一上涨，之前周末公布的中国制造业数据显示，制造业活动小幅降温，但仍略超出预期。中国是全球最大的金属消费国。

0133 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.18%报每吨7,017.50美元，延续前一交易日的小幅上涨势头。

周四期价跌至将近三个月低点6,993.50美元，2月累计跌0.8%，今年以来跌幅将近5%。
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