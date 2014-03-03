金属期市：伦铜接近三个月低点，但中国数据提供支撑

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透悉尼3月3日 - 伦敦期铜周一上涨，之前周末公布的中国制造业数据显示，制造业活动小幅降温，但仍略超出预期。中国是全球最大的金属消费国。
0133 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.18%报每吨7,017.50美元，延续前一交易日的小幅上涨势头。
周四期价跌至将近三个月低点6,993.50美元，2月累计跌0.8%，今年以来跌幅将近5%。
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。