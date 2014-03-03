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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 10:32 BJT

东欧情势：G7各国财长在联合声明中表示准备金援乌克兰

路透华盛顿3月2日 - 七国集团(G7)财长周日表示，他们准备“向乌克兰提供有力的金融支持”，国际货币基金组织(IMF)的支持将是开启其他援助行动的关键。

“我们一致承诺向乌克兰提供强有力的金融支持，”七国集团财长在一份联合声明中称。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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