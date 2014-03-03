台湾债市：主要公债殖利率盘初走低，乌克兰情势提振避险需求

惟交易员指出，盘初10年券103/6与五年券103/4殖利率均未见明显下跌，主要受上周四短多获利了结导致殖利率弹升，筹码偏向紊乱。短线将持续观察乌克兰情势以及国际金融市场的反应，料今日殖利率应会在波段底部震荡整理。

此外，他们也提及，本周将关注台湾央行公布364天期存单的标售金额，是否还是维持1,200亿台币的规模。若未降至农历年前的1,000亿台币，则显示央行有意收拢市场过度关松的资金。