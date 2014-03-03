台湾债市：主要公债殖利率盘初走低，乌克兰情势提振避险需求

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透台北3月3日 - 台湾主要公债殖利率周一盘初下跌。交易员称，乌克兰紧张情势提振避险需求，在亚洲时段交易的美国指标10年公债殖利率 下跌约6基点，带动台债殖利率下滑。
惟交易员指出，盘初10年券103/6与五年券103/4殖利率均未见明显下跌，主要受上周四短多获利了结导致殖利率弹升，筹码偏向紊乱。短线将持续观察乌克兰情势以及国际金融市场的反应，料今日殖利率应会在波段底部震荡整理。
“ 挺担心乌克兰的，美债(殖利率)下来不少。”一位证券商交易主管说。
此外，他们也提及，本周将关注台湾央行公布364天期存单的标售金额，是否还是维持1,200亿台币的规模。若未降至农历年前的1,000亿台币，则显示央行有意收拢市场过度关松的资金。
本地时间10:09，美国指标10年期公债 收益率跌5.7基点，报2.603%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.08-1.10%
* 10年公债103/6：1.575-1.595%
本地时间10:09时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌0.56基点至1.0944%
* 10年公债103/6殖利率跌1.15基点报1.5865%。
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--《综述》美联储或需放手让通胀率上扬，以协助经济迅速复苏--埃文斯 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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