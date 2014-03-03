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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 10:32 BJT

台湾债市：主要公债殖利率盘初走低，乌克兰情势提振避险需求

路透台北3月3日 - 台湾主要公债殖利率周一盘初下跌。交易员称，乌克兰紧张情势提振避险需求，在亚洲时段交易的美国指标10年公债殖利率 下跌约6基点，带动台债殖利率下滑。

惟交易员指出，盘初10年券103/6与五年券103/4殖利率均未见明显下跌，主要受上周四短多获利了结导致殖利率弹升，筹码偏向紊乱。短线将持续观察乌克兰情势以及国际金融市场的反应，料今日殖利率应会在波段底部震荡整理。

“ 挺担心乌克兰的，美债(殖利率)下来不少。”一位证券商交易主管说。

此外，他们也提及，本周将关注台湾央行公布364天期存单的标售金额，是否还是维持1,200亿台币的规模。若未降至农历年前的1,000亿台币，则显示央行有意收拢市场过度关松的资金。

本地时间10:09，美国指标10年期公债 收益率跌5.7基点，报2.603%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.08-1.10%

* 10年公债103/6：1.575-1.595%

本地时间10:09时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.56基点至1.0944%

* 10年公债103/6殖利率跌1.15基点报1.5865%。

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