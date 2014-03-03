《焦点》多位经济学家警告，美联储收紧政策可能引发市场动荡

路透纽约3月3日 - 摩根大通首席美国经济学家费洛里(Michael Feroli),芝加哥大学教授Anil Kashyap以及其他两位颇受尊敬的经济学家撰文称，当美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定上调利率之时，华尔街可能再度陷入动荡。该文警告，美联储庞大的刺激措施可能造成恶劣后果。

周五公布的该文章主要聚焦在2013年中的金融市场下挫，当时美联储官员有关计划缩减每月购债规模的言论引发市场不安。

这些经济学家称，共同基金投资者在是次跌势中扮演了重要角色，即便他们并未大量借钱来进行市场押注。

这点很重要，因决策者有时会根据杠杆押注的规模来权衡发生金融崩溃的可能性。该研究凸显美联储计划缩减超宽松刺激规模可能被低估的一项风险。

”不论何时决定要收紧政策，2013年夏天发生的动荡都可能会重现。“上述经济学家写道。

该文章是在有几位美联储官员参加的经济会议上发表的，其中有两位联储官员称该文章所揭示的问题确实令人担忧。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，这也就是说，美联储在对金融风险的监控中，已经注意到了报告里所强调的观点。

柯薛拉柯塔今年是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员，他强烈支持货币刺激政策，并称考虑到美国经济的疲弱程度，美联储仍有“两到三年时间”来仔细考量金融稳定风险。

图说美联储量化宽松时代： link.reuters.com/tan23v

美联储鹰派与鸽派力量对比图： link.reuters.com/ryq66v

**没有免费的午餐**

美联储从1月开始缩减推出已有五年的超宽松货币政策。这意味着其最终将结束数以兆美元计的债券购买计划以及维持隔夜利率为零的政策。

廉价资金有加剧资产泡沫化的风险，因而在美联储内部引发争论，即联储是否应准备提前升息以消除这些风险。

不过，美联储主席叶伦表示，她认为金融稳定风险可以主要透过监管工具来解决。

经济学家们在报告中总结道，当前的刺激政策“并不是免费的午餐”，等到量化宽松政策撤出的时候，将会干扰市场。报告作者还有普林斯顿大学教授Hyun Song Shin和纽约大学教授Kermit Schoenholtz。

“或许量化宽松政策撤出给国内宏观经济面带来的后续影响，可能会和2013年刚宣布缩减计划时相近。”报告称。“不过，并不保证结果就会这样温和。”

美联储理事史坦同意，需审慎关注资产管理人的行为。他指的是迅速成长的固定收益基金和类似的投资基金。

“若只因为这些基金是非杠杆的就掉以轻心，将是个错误。”史坦说。

另一位美联储理事塔鲁洛周二表示，美联储不应排除通过货币政策应对资产价格泡沫，资产价格泡沫可能威胁金融稳定。

经济学家在其论文中表示，美联储的每月购债及长期维持低利率承诺等两大刺激举措，“可能增加未来的危险，因其鼓励了很难以受控方式扭转的某些冒险行为”。

论文还强调塔鲁洛和史坦过去也曾提出的一点忧虑：监管工具或不足以扑灭金融市场中较难探测的那些领域的风险。

经济学家在论文中写道，举例来说，通常用来监控银行的工具--银行资本比率和流动性要求等--无法应对共同基金投资人仓促退场时可能引发的不稳定。

这篇55页的论文分析了共同基金的债券流动，并指出投资人都不希望是最后的退场者。

论文建议寻求稳定市场的监管机构，不应只侧重大到不能倒的银行。