美国个股：微软两名高管准备离职--报导

路透3月2日 - 根据媒体报导，微软 两名高管Tony Bates和Tami Reller准备离职。微软前不久才任命纳德拉(Satya Nadella)为新任执行长。

科技网站Re/code周日引述未具名消息人士报导称，负责微软业务开发的Bates将即刻离职。他曾担任Skype执行长，还曾经在思科 就职。

Bates曾被视为微软CEO的内部候选人之一。

报导称，先进策略部门主管Eric Rudder将暂时接手Bates的工作，营销高管Chris Capossela将接替Reller。

Reller是微软女性高阶主管之一，担任Windows部门联席负责人，将继续留在微软一段时间，帮助工作交接。

报导称，2月4日被任命为微软CEO的纳德拉周五告知了员工此次人事调整，公司计划周二公开宣布。 微软拒绝对此置评。(完)