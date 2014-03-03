台湾汇市：台币盘初实质交易走跌，国际情势不安观望气氛转浓

路透台北3月3日 - 台币兑美元 周一实质交易走跌。在长周末假期后的首个交易日，乌克兰情势紧张及人民币上周的剧贬走势，让台币没有趋升理由；不过交易员认为相关国际情势仍在可控范围内，台币今日看小幅区间趋弱，观望气氛将偏浓。

汇银人士说，在岸人民币 在上日一度大幅走弱后，今日稍有回稳，离岸人民币 走势较在岸相对稳定，显示市场对人民币贬势虽有疑虑，但预期中长期仍缓步趋升的看法不变，不致令与中国贸易往来频繁的亚币出现恐慌。

不过与台币具比价效应的韩元 走低，加上台股 早盘大跌，外资若有大幅流出亦将抑制台币表现，今日交易员料台币在30.300-30.350间偏弱来回。

〞乌克兰的事情给要调整部位的交易藉口，但我们看这是初步的调整而已，亚币走贬还是小幅度。〞一位本地银行交易人士表示。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.320-30.340，上日台币实质交易区间主要在30.280-30.305。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币折价略有收敛，一周期来到平盘附近，一个月远汇报价 早盘在30.297/30.310左右，上日纽约盘收在30.275。

交易员观察市场最新动态：

* 国际美元及日圆 因避险情绪转浓而表现趋强，不利亚币走势

* 离岸人民币预期趋稳，对台币影响料不致扩大

* 韩元虽贬但幅度不大，台币跟进亦有限

* 台股早盘走弱，观察外资汇出力道

* 早盘30.300成台币阻力，30.350弱方因有出口商抛汇挂单料成支撑

* 央行盘中动作不大，当前区间尚在可接受范围

* 周五美国非农数据将公布

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.300-30.350

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