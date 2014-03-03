台湾汇市：台币盘初实质交易走跌，国际情势不安观望气氛转浓

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透台北3月3日 - 台币兑美元 周一实质交易走跌。在长周末假期后的首个交易日，乌克兰情势紧张及人民币上周的剧贬走势，让台币没有趋升理由；不过交易员认为相关国际情势仍在可控范围内，台币今日看小幅区间趋弱，观望气氛将偏浓。
汇银人士说，在岸人民币 在上日一度大幅走弱后，今日稍有回稳，离岸人民币 走势较在岸相对稳定，显示市场对人民币贬势虽有疑虑，但预期中长期仍缓步趋升的看法不变，不致令与中国贸易往来频繁的亚币出现恐慌。
不过与台币具比价效应的韩元 走低，加上台股 早盘大跌，外资若有大幅流出亦将抑制台币表现，今日交易员料台币在30.300-30.350间偏弱来回。
〞乌克兰的事情给要调整部位的交易藉口，但我们看这是初步的调整而已，亚币走贬还是小幅度。〞一位本地银行交易人士表示。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.320-30.340，上日台币实质交易区间主要在30.280-30.305。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币折价略有收敛，一周期来到平盘附近，一个月远汇报价 早盘在30.297/30.310左右，上日纽约盘收在30.275。
交易员观察市场最新动态：
* 国际美元及日圆 因避险情绪转浓而表现趋强，不利亚币走势
* 离岸人民币预期趋稳，对台币影响料不致扩大
* 韩元虽贬但幅度不大，台币跟进亦有限
* 台股早盘走弱，观察外资汇出力道
* 早盘30.300成台币阻力，30.350弱方因有出口商抛汇挂单料成支撑
* 央行盘中动作不大，当前区间尚在可接受范围
* 周五美国非农数据将公布
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.300-30.350
最新相关报导链接：
--《综述》美国第四季GDP下修，但最糟情况或已过去
--《全球汇市》日圆和瑞郎等避险货币受到追捧，因地缘政治风险加剧
--《专题新闻快速浏览》--乌克兰情势：普京获得动武授权，紧张局势提振避险资产
--《综述》美联储或需放手让通胀率上扬，以协助经济迅速复苏--埃文斯
--《离岸人民币综述》淡定背后风险加码，料二季度人民币浮动区间扩大
--《分析》两会前夕人民币暴跌，惹汇率市场化超预期提速猜想 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
产业革新机构(INCJ) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。