东欧情势：欧盟预计不会发出威胁制裁俄罗斯声明，料将敦促进行国际斡旋

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透布鲁塞尔3月3日 - 几位官员认为，欧盟外长周一会晤磋商乌克兰局势时，不太可能发出类似美国威胁制裁俄罗斯的声明，可能会在俄罗斯与乌克兰政府之间进行调解。
此前俄罗斯议会在总统普京要求下，批准入侵乌克兰。此次欧盟外长紧急会晤预计会发出强烈谴责的声明，但不太可能立即实施惩罚性措施。
外交人士指出，欧洲各国政府将更为谨慎，不太可能直接宣布对俄罗斯实施制裁。
几个欧盟成员国可能会敦促在俄罗斯与乌克兰之间进行国际斡旋，可能的渠道包括欧洲安全与合作组织或联合国。
外交人士指出，德国、法国、英国、荷兰和芬兰等国倾向于进行调解，努力平抑危机。德国总理梅克尔周日晚间与普京通电话时提议开启政治对话。一位德国政府发言人表示普京接受了这一建议。
芬兰表示，欧盟领袖们或欧洲安全与合作组织将在“寻找并实施解决方案”的过程中扮演角色，尤其是在保护少数群体权利方面。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
产业革新机构(INCJ) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。