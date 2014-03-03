台湾股市：下滑1%，油电及金融类股领跌

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透台北3月3日 - 台湾股市周一早盘下跌1%，基本与区域市场走势一致；市场担忧乌克兰或将陷入战乱，打压大盘走势。
加权股价指数 在0150 GMT时跌87.63点，至8,551.95点；上周四涨0.45%。台股上周五因假期休市。
油电燃气类股 及金融保险类股 跌幅居前，分别下挫2%及1.4%。
电子类股 跌0.91%，营建类股 则跌0.3%。
日月光 跌1.33%。当地媒体周一报导，该公司排污停工事件扩大到螺丝业，大多数酸洗、电镀厂已停工。 (完)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
产业革新机构(INCJ) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。