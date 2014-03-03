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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 10:22 BJT

台湾股市：下滑1%，油电及金融类股领跌

路透台北3月3日 - 台湾股市周一早盘下跌1%，基本与区域市场走势一致；市场担忧乌克兰或将陷入战乱，打压大盘走势。

加权股价指数 在0150 GMT时跌87.63点，至8,551.95点；上周四涨0.45%。台股上周五因假期休市。

油电燃气类股 及金融保险类股 跌幅居前，分别下挫2%及1.4%。

电子类股 跌0.91%，营建类股 则跌0.3%。

日月光 跌1.33%。当地媒体周一报导，该公司排污停工事件扩大到螺丝业，大多数酸洗、电镀厂已停工。 (完)
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