台湾货币市场：短率持稳，提存期底最后一日显得安静

* 银行提前准备完毕，期底资金平稳宽裕

* 短率大致持稳

* 票券商增加拆款支应资金需求，短票利率区间不变

记者 高洁如

路透台北3月3日 - 台湾银行间短率周一平稳。尽管是提存期底最后一日 ，但银行间的准备数字大致已经调整完毕，甚至不少银行还稍有配置资金的压力，先前月底资金偏紧俏的情势已不复见。

货币市场人士指出，2月提存期因通货回笼速度缓慢，且国库借款频繁，令部分大型银行资金偏向紧俏，分配不均，2月底期间资金不复以往宽裕。然而，期底前的长假令银行提早调度，准备积数，今日期底最后一日资金大致平稳宽裕。

“上一旬有点分配不均，没有原先想像中那么宽松。”一位票券商资调人士称。

另一大型银行交易人员则指出，多数银行的准备数字大致已经定调，剩下的就是微调，这大概要等到当日的三点半以后，微幅调整的数字才捉得出来，因此早上资调的动作相对安静。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周四由于连续三天的长假，通货发行约81.3亿台币，年后累计回笼约2,974亿台币，累计发行数约1.68兆(万亿)。

本地时间11:44时：

**台币兑美元 走升4.7分报30.308。

**台湾加权股价指数 跌0.75%。

**银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.386%，同于上日；今日区间暂在0.295-0.400%，上日收盘区间则为0.295-0.440%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.500%，同上日。

**票券商拆入便宜资金**

短票市场方面，票券商则表示，银行主动提供拆款的资金，尤其今天看起来更有配置出去的压力，因此票券商拿到的拆款相当便宜，大型票券商拆入可压在0.40-0.41%的水位。

他们并预估，上周四的单日银行准备数字虽爆出大量，但今日期底最后一日估计银行还是会留下正数，保守操作。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，今日以0.601%成交比重较高，上日较多在0.61%。

台湾央行今日存单到期4,987.50亿台币，发行金额待稍晚公布 本周央行存单到期金额为1兆7,848.05亿台币，除周一之外本周余日的存单到期情况分别为：周二1,812.15亿、周三3,623.80 亿、周四3,859.30亿、周五3,565.30亿台币。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为1,215亿台币，至周日累计超额准备为1,661亿、加计前期1%的超额准备为5,099亿台币。

**债券RP利率平稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持稳。市场人士表示，今日为提存期底，且有400亿台币10年公债交割，市场资金分配稍有不均，不过资金缺口不大，很快就能补平。

有交易员指出，今日因是旬底，有银行操作较为保守，因此不做RP。但仍能从其他银行找到钱，且利率维持在既有水准不变。也有交易员表示，月初投信端资金回流，且银行与寿险客户资金也充裕，买券需求不减。

另有大型票券商指出，今日有大型寿险公司向多家投信申购基金，使得投信买券需求增加，惟RP成交利率没变。

"投信资金回笼，找券需求多。"一位证券商交易员说。

交易员也普遍观望央行本周标售364天期存单的额度，是否会维持2月的1,200亿台币，还是回到1,000亿台币的先前水准。

一证券商交易员表示，央行应该会在今日对外公告，若额度还是1,200亿台币，可能会影响长期资金的配置调整，至于对短率则没有影响，

“ 每月都到期5兆(台币)，抽个200亿没什么感觉。”他说。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天公司债附买回利率成交在0.56-0.57%，短天期公司债附买回利率主交投则在0.48%附近，大致与上日相同。