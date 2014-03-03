中国新债：农发行周四将增发至多100亿元债，实际剩余期限近三个月

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透北京3月3日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(6日)在银行间债市招标增发2012年第九期金融债 ，发行量不超过100亿元人民币，增发标的债实际剩余期限近三个月。
农发行本次增发新债的具体招标时间为3月6日上午10:00-11:00，采用单一价格(荷兰式)招标方式。3月7日至3月12日为分销期，3月12日缴款，3月18日上市。
该期债不设基本承销额，无兑付手续费，承揽费为0.05%。
农发行2012年第九期金融债，发行规模200亿元，期限两年，票面利率3.15%，今年5月24日到期。(完)
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。