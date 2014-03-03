美国金融：SEC对高盛和花旗等银行配置和交易公司债的方式展开调查

路透纽约2月28日 - 华尔街日报周五报导，美国证券交易委员会(SEC)对高盛集团 和花旗集团 等华尔街银行如何配置和交易公司债展开调查。

该报援引未透露身份的知情人士称，SEC正在检查银行是否偏向大型投资者，而令较小投资者吃亏。

华尔街日报表示，SEC对数宗交易发出调查请求，包括去年Verizon Communications 的490亿美元发债交易。

银行方代表拒绝置评。SEC官员未立刻回复置评请求。

上周五高盛披露，一监管机构正在调查该行“固定收益证券的配置和交易”及金融咨询服务。

在上一季度，高盛面临大量监管调查、评估和诉讼，涉及市政债市场到内部交易等多方面问题，但其中并未包括上述内容。

高盛也调降了法律损失准备金缺口预估，从之前估计的40亿美元下调至36亿美元。(完)