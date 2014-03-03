美国金融：SEC对高盛和花旗等银行配置和交易公司债的方式展开调查

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透纽约2月28日 - 华尔街日报周五报导，美国证券交易委员会(SEC)对高盛集团 和花旗集团 等华尔街银行如何配置和交易公司债展开调查。
该报援引未透露身份的知情人士称，SEC正在检查银行是否偏向大型投资者，而令较小投资者吃亏。
华尔街日报表示，SEC对数宗交易发出调查请求，包括去年Verizon Communications 的490亿美元发债交易。
银行方代表拒绝置评。SEC官员未立刻回复置评请求。
上周五高盛披露，一监管机构正在调查该行“固定收益证券的配置和交易”及金融咨询服务。
在上一季度，高盛面临大量监管调查、评估和诉讼，涉及市政债市场到内部交易等多方面问题，但其中并未包括上述内容。
高盛也调降了法律损失准备金缺口预估，从之前估计的40亿美元下调至36亿美元。(完)
(编译 王翔琼 审校 郑茵)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)