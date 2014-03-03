《焦点》中国经济平稳探底，失速风险尚小

* 官方和汇丰2月中国制造业PMI均创逾半年新低

* 但官方2月中国非制造业PMI创三个月高位

* 中国经济平稳探底

* 增长动能仍偏弱，但失速风险小

作者 乔艳红

路透北京3月3日 - 受季节性因素、生产和新订单指数回落等影响，中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点。这表明中国经济增长动能依然偏弱，一季度增速下滑是大概率事件。

但官方制造业和非制造业预期指数均高位回升，再加上非制造业PMI逆势上扬至三个月高位，均为经济平稳运行奠定基础。分析人士预计，目前增速放缓料在政府可容忍区间内，失速风险尚小。

“通过对比过去两年春节对数据的影响，今年2月PMI跌幅超出春节错位导致的影响，显示当前经济增长动能较弱，”中金首席经济学家彭文生称。

他预计，3月将进入投资和生产的旺季，预计PMI将呈现季节性回升，这也是企业经营活动预期指数大幅回升的主要原因；而且近期利率和汇率双双回落也对未来增长提供支持，有助于PMI反弹。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为48.5，较初值48.3略微上修，但仍低于1月终值49.5，且为去年7月以来最低水平； 而周六出炉的中国官方制造业PMI亦连续第三个月回落至50.2，创八个月低点。

但官方制造业PMI预期指数大幅回升10.5个百分点至61.8，非制造业预期指数亦回升至59.9，尤其非制造业PMI逆势上扬至三个月高点55.0，凸显服务业走势活跃。

欲览中国官方和汇丰PMI图表，请点击 link.reuters.com/nam37v

“官方PMI和跌至七个月低点的汇丰PMI，表明自去年四季度开始经济下行趋势尚未得到遏制，”花旗集团中国高级经济学家丁爽称，从通常领先GDP六个月的信贷环境指数来看，一季度GDP(国内生产总值)增速可能进一步放缓。

但他也指出，当前经济放缓仍在政府可容忍区间，尤其若季节性因素消退后3月就业出现回升的话；他认为，只要没有触及“底线”（花旗认为是季度增速不低于7%），中国政府就会把更多注意力放在结构改革上。

备受关注的中国人大和政协“两会”将在今日下午拉开帷幕。待周三全国人大会议开幕时，国务院总理李克强将发表政府工作报告，届时将宣布2014年宏观经济目标和重要任务。业内人士普遍预计2014年经济增长和通胀目标将分别维持在7.5%和3.5%不变。

由于汇丰PMI终值较初值变动不大，金融市场对该数据反应相对平静。俄罗斯和乌克兰之间紧张局势升级，导致亚洲股市多数下滑；但中国股市沪综指 在优于预期官方PMI支撑下早盘收涨0.8%，近期一路走贬的人民币/美元 早盘则仍维持颓势。

**经济增长动能依然偏弱**

虽然季节性因素对2月PMI的困扰无法忽略，但中国去年12月工业增速已经重回个位数，且2014年1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比为连续第23个月负增长，凸显工业面临下行压力，可以说是拖累PMI下行的关键力量。

Markit提供的新闻稿显示，2月中国制造业产出和新订单指数均为去年7月以来首度跌破50，双双创下七个月最低水准，受访企业指因客户需求弱于预期；这拖累当月就业指数续降至47.2，为连续第四个月处在50下方，且为2009年3月以来最低。

和外贸密切相关的新出口订单指数，已经是连续第三个月处在50下方；官方制造业PMI中的新出口订单指数亦降至48.2，也是连续三个月位于临界点下方。中国1月进出口意外亮丽，能否持续依然存疑。

“汇丰PMI终值验证制造业扩张乏力，经济增长面临下行风险的迹象愈发明显，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“这要求政策微调以稳定市场预期，并扶助宏观经济在未来数季保持稳健。”

中国物流与采购联合会（CFLP）也在官方PMI新闻稿中指出，当前值得关注的是市场需求偏弱，主要表现在新订单指数回落明显，产成品库存指数有所反弹，市场价格下跌。

“总的来看，目前经济运行平缓，后期走势保持平稳仍具有一定基础，”CFLP称，“宏观调控仍需保持定力，适度微调，注重提高经济内生增长动力和活力。”

**失速风险尚小**

春节长假期间一些企业减产或停产，在一定程度上往往会导致制造业PMI出现回落；春节长假过后，随着许多企业正常生产、采购等经营活动逐渐恢复，订单也会逐渐增加。

“2月官方制造业PMI偏弱，除春节因素外，需求偏弱是主因，”华创证券宏观策略部总经理牛播坤称，预计一季度经济增速大概率回落，目前判断降幅相对平稳，与去年情况相仿。

她认为，经济依旧处于平稳探底时期，失速风险尚小，但需等待春季开工时期数据做进一步确认。

据花旗统计，在2005-2013年间2月官方制造业PMI平均降幅在0.2-0.3个百分点。

“随着春节假日因素的消除，加之天气转暖、企业集中开工，未来企业生产经营活动将趋于活跃，制造业有望继续保持平稳运行态势，”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河在对官方PMI做出解读时称。

同时，去年服务业对中国经济增长的贡献已经开始超过制造业，2月官方制造业商务活动指数逆势回升至55.0，为去年11月以来最高点，也是服务业走势活跃的明证。

“（非制造业商务活动指数）回升至55的较高水平，反映春节过后，企业经营活动有所回升，市场活动趋于旺盛，”物流与采购联合会副会长蔡进称，“特别是服务业经济走势活跃，为经济平稳增长奠定了良好的市场基础。”