澳新汇市：澳新货币下跌，受累于避险情绪

澳元支撑位在0.8872美元，此为5月5日低点；阻力位约在0.8922美元，此为1月至2月涨势的61.8%回档位。

在俄罗斯总统普京声称握有派军入侵乌克兰的权利后，乌克兰召集军人进入备战状态，打击市场风险人气。

中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)下滑至50.2，低于1月的50.5，但略高于市场预期 。该数据也给市场带来压力。

澳元最新报0.8905美元，虽然澳洲2月整体招聘广告增幅创四年高位，但未给澳元带来多大助益。

“澳元本周开局表现紧张，明显是对周末乌俄紧张关系升级做出的反应，”Westpac在报告中称。

“澳元略有走高，也许是因为澳新银行公布的招聘广告调查结果，但澳元之所以守在0.8895/00美元附近，主要是在消化乌克兰方面的消息。”

新西兰元兑美元 在0.8350美元附近寻获支撑。

“市场在经历一段普遍寻求避险的时期，将利好美元、瑞郎和日圆，但新西兰元有正面周期因素和较高利率的支撑，它的处境会比其他G20货币要好，“澳新银行分析师在报告中称。

新西兰元近期支撑位在0.8313美元，之后的支撑在0.8280/90美元，阻力位在0.8390。(完)

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