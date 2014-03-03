《台湾利率预测》3月短票利率料在0.60-0.63%，关注季底及换汇效应

* 季底紧缩效应主导月底的利率走向

* 央行理监事会料变化不大，影响甚微

* 关注人民币大贬带来的台币换汇效应

路透台北3月3日 - 台湾货币市场资金调度人士周一表示，3月提存期的短票利率预估区间在0.60-0.63%，季底因素可能令3月底时短票利率明显走高。

资金调度人士表示，很多银行在3月季底时无法承做拆出、也没办法购买短票，这将令票券商在月底的资金调度加倍困难。虽然央行在月底将召开季度的理监事会议，但预料央行利率稳于目前水位下，对短票利率影响甚小。

〞倒是最近人民币大贬，很多台币拿去换人民币，如果太多了，可能影响到台币的资金会愈来愈少，...长线一点影响更大。〞一位小型银行资金调度人士称。

另一民营银行资调人士表示，虽有感受到台币换汇成人民币的情况，但台币这里的存款情况并未见明显减少，或许有其他的因素掺杂其中让整体台币资金水位仍非常充裕。

人民币兑美元即期 周一早盘微幅贬值，与中间价小幅升值方向相背。市场近期对做多人民币已经心有余悸，期待央行明确的方向指引。 上周人民币即期市场大幅暴跌，台湾银行业人士表示，由于对人民币长期升值的预期心理不变，这刺激了台币存款转换为人民币。

台湾银行业1月底的人民币存款2,145.22亿，月增率17.48%。

也有大型票券商的调度主管认为，3月季底因素虽然一向令短率有所升高，但是各方也都会提早因应。

〞像现在开始我们大都已经在避免短票的落点在3月底之前，〞他说，只要票券商和银行提早因应月底的紧缩效果，月底的紧缩情况一般就能化解不少。

3月提存期的宽松因素包括：共约4.65兆(万亿)台币的央行存单到期、403.5亿台币的国库券到期；以及公债还本付息共约近951.3亿台币。

紧缩因素方面，3月提存期将标售发行250亿台币的364天期国库券；此外，预估央行仍将例行性发行1,000-1,200亿台币的364天期存单，以及100亿台币的两年期存单，惟央行尚未公布。

以下为各金融机构对3月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商 0.60 0.64

大型票券商 0.60 0.61

大型民营银行 0.61 0.63

小型民营银行 0.60 0.63

小型民股银行 0.60 0.65 -----------------------------------------