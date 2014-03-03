《全球市场》股市下挫油价上涨，因乌克兰紧张局势升温

美国原油期货 触及五个月高点104.65美元。

除有关军事对峙的担忧以外，尚不清楚乌克兰新临时政府能否确保获得资金以避免违约。新政府仅是在一周左右前组建而成，此前乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)被驱逐下台。

乌克兰已表示，未来两年需要350亿美元来避免违约，短期内可能需要40亿美元。但乌克兰财长Oleksander Shlapak周六称，该国在4月之前不太可能得到国际货币基金组织(IMF)的财务支援。