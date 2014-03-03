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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 10:49 BJT

《全球市场》股市下挫油价上涨，因乌克兰紧张局势升温

美国原油期货 触及五个月高点104.65美元。

除有关军事对峙的担忧以外，尚不清楚乌克兰新临时政府能否确保获得资金以避免违约。新政府仅是在一周左右前组建而成，此前乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)被驱逐下台。

乌克兰已表示，未来两年需要350亿美元来避免违约，短期内可能需要40亿美元。但乌克兰财长Oleksander Shlapak周六称，该国在4月之前不太可能得到国际货币基金组织(IMF)的财务支援。

乌克兰相关疑虑导致10年期美国公债收益率(殖利率) 降至一个月低点2.592%，上周尾段为2.66%。本周将出炉的重要经济数据包括周一的制造业数据和周五的非农就业报告。(完) (编译 孙茉莉/张若琪/石冠兰/王翔琼；审校 张涛/张明钧/郑茵)
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