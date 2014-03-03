《全球市场》股市下挫油价上涨，因乌克兰紧张局势升温

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
美国原油期货 触及五个月高点104.65美元。
除有关军事对峙的担忧以外，尚不清楚乌克兰新临时政府能否确保获得资金以避免违约。新政府仅是在一周左右前组建而成，此前乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)被驱逐下台。
乌克兰已表示，未来两年需要350亿美元来避免违约，短期内可能需要40亿美元。但乌克兰财长Oleksander Shlapak周六称，该国在4月之前不太可能得到国际货币基金组织(IMF)的财务支援。
乌克兰相关疑虑导致10年期美国公债收益率(殖利率) 降至一个月低点2.592%，上周尾段为2.66%。本周将出炉的重要经济数据包括周一的制造业数据和周五的非农就业报告。(完) (编译 孙茉莉/张若琪/石冠兰/王翔琼；审校 张涛/张明钧/郑茵)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。