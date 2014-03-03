欧洲金融：需要单一机制来处理银行破产问题--ECB执委劳滕施莱格

路透法兰克福2月28日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周五表示，欧洲央行新设立的银行监管机构需要一项单一机制来处理破产银行问题。

从11月开始，欧洲央行将直接监管该地区大约130家主要银行。这是欧洲银行业联盟计划的一部分，该计划旨在创建更公平的竞争环境，增强银行业抵抗未来危机的能力。

欧元区内其余的大约6,000家银行将仍由各成员国机构负责监管。不过欧洲央行在必要时有权进行干预。

欧盟各国和欧洲议会正在争取几周内达成处置破产银行的最终协议。所剩时间不多，因为欧洲议会将在5月大选前解散。

劳滕施莱格在德国央行会议上的小组讨论中表示，需要在未来几年里建立起银行清算机制，“因为一个机构不能既在欧洲层面上负责监管，又在国家层面上推动清算。这显然是不可行的。”

德国央行理事Andreas Dombret在上述会议的闭幕词中，呼吁欧元区国家尽快就清算机制达成一致。

稍早，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在会议上表示，他不认为欧元区各国财长下月初会面时，将会在银行解决机制上达成妥协。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/张涛)