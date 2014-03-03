台湾央行：将于周三标售一年期定存单，金额维持1,200亿台币

路透台北3月3日 - 台湾央行周一表示，将于5日(周三)标售一年期定存单，金额维持在1,200亿台币；12日(下周三)标售两年期定存单100亿。

央行一位不愿具名员官表示，自上个月起标售1,200亿台币的一年期存单，银行间的反应还不错，且向央行反映还有需求，因此基于银行资金配置续标。

5日标售的一年期定存单将于6日交割，12日标售的两年期定存单则将在13日交割。

台湾央行2月标售1,200亿台币的364天期存单，以因应通货回笼以及金融机构资产配置，加权平均得标利率为0.572%，低于预期。