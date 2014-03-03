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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 16:48 BJT

台湾央行：将于周三标售一年期定存单，金额维持1,200亿台币

路透台北3月3日 - 台湾央行周一表示，将于5日(周三)标售一年期定存单，金额维持在1,200亿台币；12日(下周三)标售两年期定存单100亿。

央行一位不愿具名员官表示，自上个月起标售1,200亿台币的一年期存单，银行间的反应还不错，且向央行反映还有需求，因此基于银行资金配置续标。

5日标售的一年期定存单将于6日交割，12日标售的两年期定存单则将在13日交割。

台湾央行2月标售1,200亿台币的364天期存单，以因应通货回笼以及金融机构资产配置，加权平均得标利率为0.572%，低于预期。

此外2月连续第七个月标售的100亿台币两年期存单，加权平均得标利率为0.744%，大致符合预期。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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