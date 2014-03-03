企业并购：Comcast为达成收购时代华纳有线，考虑出让300万订户--消息

路透2月28日 -

知悉内情的消息人士说，Comcast 正在考虑剥离300万订户至一个公开上市企业。Comcast拟以452亿美元收购时代华纳有线 ，这是其欲达成收购所提出的条件之一。

不愿具名的消息人士说，Comcast还没做出决定，这只是其正在思考的选项之一。Comcast曾表示，为了降低美国监管当局对市场竞争的疑虑，Comcast愿意出让300万名用户。

Comcast已表示计划在3月底时向美国监管当局提交拟收购时代华纳有线的文件。届时将启动反垄断及公共利益审查。

消息人士说，Comcast可能出售某个地区的有线系统给一位战略性买家，但要出售哪个地方的有线系统则尚未决定，但剥离该业务对合并后的公司股东来说，可能更具节税效益。

消息人士说，目前也不清楚最终将分流出去的订户数量，是否就是最初想法所提到的300万用户。

Liberty Media 执行长Greg Maffei周五曾表示，Charter Communications 会考虑买下Comcast欲出脱的用户。Liberty Medi持有27%的Charter股份。

Charte和时代华纳有线的代表对此事均不愿置评。Comcast则尚未对回覆要求做出回应。(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)