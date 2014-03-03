企业并购：Comcast为达成收购时代华纳有线，考虑出让300万订户--消息

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透2月28日 -
知悉内情的消息人士说，Comcast 正在考虑剥离300万订户至一个公开上市企业。Comcast拟以452亿美元收购时代华纳有线 ，这是其欲达成收购所提出的条件之一。
不愿具名的消息人士说，Comcast还没做出决定，这只是其正在思考的选项之一。Comcast曾表示，为了降低美国监管当局对市场竞争的疑虑，Comcast愿意出让300万名用户。
Comcast已表示计划在3月底时向美国监管当局提交拟收购时代华纳有线的文件。届时将启动反垄断及公共利益审查。
消息人士说，Comcast可能出售某个地区的有线系统给一位战略性买家，但要出售哪个地方的有线系统则尚未决定，但剥离该业务对合并后的公司股东来说，可能更具节税效益。
消息人士说，目前也不清楚最终将分流出去的订户数量，是否就是最初想法所提到的300万用户。
Liberty Media 执行长Greg Maffei周五曾表示，Charter Communications 会考虑买下Comcast欲出脱的用户。Liberty Medi持有27%的Charter股份。
Charte和时代华纳有线的代表对此事均不愿置评。Comcast则尚未对回覆要求做出回应。(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)