中国期市：2月成交量和成交额环比降约两成，受春节假期因素影响

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透上海3月3日 - 中国期货业协会最新统计显示，2月全国期货市场成交量和成交额双双较前月下降20%左右，受春节假期因素影响。同比则分别增长9.34%和下降5.16%。
数据显示，以单边计算，当月全国期货市场成交量1.24亿手，成交额14.38万亿元人民币，环比分别下降20.28%和21.54%。
业内人士指出，2月初恰逢国内春节假期，减少了数个交易日，而交易所假期前后采取例行风控措施，也令成交活跃度受限，此外当月自然日少于其他月份，均构成交投环比下滑的原因。
根据中期协数据，1-2月全国期货市场累计成交量2.79亿手，成交额为32.70万亿元，同比分别增长3.27%和下降8.79%。
按交易所看，中国金融期货交易所2月成交额达7.15万亿元，占全国市场的49.74%，依然遥遥领先于其他交易所，其后分别为上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所，成交额占比分别为27.46%、14.90%和7.90%。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。