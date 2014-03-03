中国期市：2月成交量和成交额环比降约两成，受春节假期因素影响

路透上海3月3日 - 中国期货业协会最新统计显示，2月全国期货市场成交量和成交额双双较前月下降20%左右，受春节假期因素影响。同比则分别增长9.34%和下降5.16%。

数据显示，以单边计算，当月全国期货市场成交量1.24亿手，成交额14.38万亿元人民币，环比分别下降20.28%和21.54%。

业内人士指出，2月初恰逢国内春节假期，减少了数个交易日，而交易所假期前后采取例行风控措施，也令成交活跃度受限，此外当月自然日少于其他月份，均构成交投环比下滑的原因。

根据中期协数据，1-2月全国期货市场累计成交量2.79亿手，成交额为32.70万亿元，同比分别增长3.27%和下降8.79%。