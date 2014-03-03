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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 16:38 BJT

表格：瑞士2月PMI升至57.6 ，高于市场预估

路透苏黎世3月3日 - 周一公布的数据显示，瑞士2月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自前月的56.1升至57.6。

本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。

以下为详细数据

(经季节性调整)

2014年2月 2014年1月 2013年2月

PMI 57.6 (56.1) 50.8

路透调查预估中值为56.0。(完) (编译 张若琪; 审校 李春喜)
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