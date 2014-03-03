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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 13:06 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月3日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体        规模         期限      票面利率      债券类型      发行时间  
               (亿元人民币)    (年)
  =============================================================================
 *国开行           50            2       4.87%        固息金融债     3/3-3/4
                   50            7       5.2461%      固息增发债     3/3
                       (中标收益率，今年第三期七年品种增发债) 
 *国开行      至多320     1/3/5/7/10     周二招标     固息增发债     3/5-3/6
                       (今年第1-5期增发债)
 *国开行       至多50            5       周四招标     固息增发债     3/10
                          (今年第二期增发)
               至多50            2       周四招标     固息增发债     3/7-3/10
                          (今年第六期增发)
 *进出口行         60            3       4.93%        固息金融债     2/28-3/3
                   60            2       4.8352%      固息金融债     2/28-3/4
                   70            5       5.10%        固息金融债     2/28-3/5
 *平安银行         90           10       周四招标    二级资本债券    3/7
           (第5年末附有条件的发行人赎回权)
 *农发行           70            1       4.7056%      固息增发债     3/4-3/10
                   70            3       5.0303%      固息增发债     3/4-3/10
                   60            5       5.1283%      固息增发债     3/4-3/11
                       (分别为今年第10期、七期和八期的增发债)
 *农发行      至多100            2       周四招标     固息增发债     3/7-3/12
                       (2012年第九期两年品种增发债，实际剩余期限近三个月)
 *上汽通用汽车金融 15            3       5.95%        固息金融债     3/3-3/4   
  农发行      100-200           --         --           --           3/17
  农发行      100-200           --         --           --           4/3
  农发行      100-200           --         --           --           4/21
  农发行      100-200           --         --           --           5/8
  农发行      100-200           --         --           --           5/19
  农发行      100-200           --         --           --           6/12
  农发行      100-200           --         --           --           6/23
  农发行      100-200           --         --           --           7/7
  农发行      100-200           --         --           --           7/24
  农发行      100-200           --         --           --           8/7
  农发行      100-200           --         --           --           9/11
  农发行      100-200           --         --           --           9/22
  农发行      100-200           --         --           --           10/16
  农发行      100-200           --         --           --           11/10
   
  注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇；审校 边竞)
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