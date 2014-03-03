《中国金融债发行日程表》--3月3日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 50 2 4.87% 固息金融债 3/3-3/4 50 7 5.2461% 固息增发债 3/3 (中标收益率，今年第三期七年品种增发债) *国开行 至多320 1/3/5/7/10 周二招标 固息增发债 3/5-3/6 (今年第1-5期增发债) *国开行 至多50 5 周四招标 固息增发债 3/10 (今年第二期增发) 至多50 2 周四招标 固息增发债 3/7-3/10 (今年第六期增发) *进出口行 60 3 4.93% 固息金融债 2/28-3/3 60 2 4.8352% 固息金融债 2/28-3/4 70 5 5.10% 固息金融债 2/28-3/5 *平安银行 90 10 周四招标 二级资本债券 3/7 (第5年末附有条件的发行人赎回权) *农发行 70 1 4.7056% 固息增发债 3/4-3/10 70 3 5.0303% 固息增发债 3/4-3/10 60 5 5.1283% 固息增发债 3/4-3/11 (分别为今年第10期、七期和八期的增发债) *农发行 至多100 2 周四招标 固息增发债 3/7-3/12 (2012年第九期两年品种增发债，实际剩余期限近三个月) *上汽通用汽车金融 15 3 5.95% 固息金融债 3/3-3/4 农发行 100-200 -- -- -- 3/17 农发行 100-200 -- -- -- 4/3 农发行 100-200 -- -- -- 4/21 农发行 100-200 -- -- -- 5/8 农发行 100-200 -- -- -- 5/19 农发行 100-200 -- -- -- 6/12 农发行 100-200 -- -- -- 6/23 农发行 100-200 -- -- -- 7/7 农发行 100-200 -- -- -- 7/24 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)