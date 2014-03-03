中国房地产：2月百城住宅均价环比21连升，同环比涨幅均缩小--中指院

* 2月中指院百城新建住宅均价环比21连升

* 但同环比涨幅继续缩小

* 易居一手房288指数同环比增速连续四个月回落

* 房价涨势继续趋缓

路透北京3月3日 - 最新数据显示中国房价延续年初以来的涨势趋缓之势。中国指数研究院公布的2月百城新建住宅均价环比连续21个月上升，但同比和环比涨幅均继续回落。

中指院报告称，2月全国100个城市新建住宅均价环比上涨0.54%，较上月的0.7%进一步缩窄；同比连续15个月上涨，但涨幅亦从上月的11.51%降至10.79%。

中指院指出，从全国房地产整体环境看，年初中央及各地未出台新的调控政策，大的调控环境平稳，但在宏观经济增速放缓，信贷未明显放松的大背景下，时处淡季的住宅市场稍有降温。

从供需双方来看，受部分银行释放房地产信贷收紧信号、个别城市房价下调声音增多等因素影响，开发商对推盘、定价更加谨慎，而购房者观望心理继续加重。

“在整体市场预期看淡，各市场参与者保持观望的前提下，多数城市供应量和成交量仍处于低位，2月全国住宅均价同环比涨幅继续缩小。”中指院分析称。

2月涨跌城市个数与上月基本相当。从十大城市环比涨跌幅看，9个城市环比上涨，1个城市下降，其中最大涨幅缩小至2%以内，多数城市涨幅不足1%，表明大城市房价继续保持相对稳定。

数据显示，北京、上海等十大城市住宅均价环比和同比分别涨1.08%和17.09%，均低于前月的1.31%和17.56%。

另由易居推出的一手房价格288指数也呈现类似走势，该指数为1,097.7点，环比上涨0.35%，同比涨9.08%，环比和同比增速已连续四个月回落。

在监控的288个主要城市中，共有176个城市一手房交易价格出现上涨，上涨城市数量较上月减少24个。

易居另一项指数--二手房价格60指数环比涨幅亦缩小0.03个百分点，近几个月涨幅持续缩小。

越来越多的迹象显示，中国房地产市场延续一年有余的上行周期可能已接近强弩之末，房价涨势渐趋缓，而信贷收紧、楼盘降价的传言也在加剧市场对楼市调整的担忧。

春节过后，中国房贷市场期盼的“年初松、年底紧”的放贷局面并未到来。两家第三方机构近期对各地银行房贷调研的结果显示，近日八至九成的银行首套房贷在基准利率或上浮，鲜见优惠利率；贷款审批时间有所延长。

近一年百城住宅均价涨幅一览：

2014年 __________________________2013年___________________________________

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

同比 10.79 11.1 11.51 10.99 10.69 9.48 8.61 7.94 7.4 6.9 5.34 3.9 2.48

环比 0.54 0.63 0.7 0.68 1.24 1.07 0.92 0.87 0.77 0.81 1.0 1.06 0.83 (完)