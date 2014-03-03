中国钢铁：2月河北钢铁业PMI环比下滑，创17个月来新低--行业协会

路透北京3月3日 - 中国钢铁第一大省--河北省冶金行业协会称，2月河北省钢铁行业PM I为39.7%，环比下降8.5个百分点，连续第六个月处于荣枯线下方，并创出17个月来最低水 平，主要是受春节假期因素影响，2月新订单和产出指数均大幅下降。 河北省钢铁行业PMI简报显示，2月新订单指数为32.4%，环比下降15.2个百分点，创18 个月来最低水平。春节假期是新订单大幅下降的主要因素，经济增长放缓也压制了市场需求 。近期披露的宏观数据表明中国经济仍然面临很多困难。 2月新出口订单指数环比下降13.1个百分点，外需继续下降。而当月产出指数环比下降9 .6个百分点，但成品材库存指数却环比大幅上升16.2个百分点。除了春节钢厂开工率下降外 ，华北地区连遭雾霾天气影响，唐山地区启动重污染天气黄色（Ⅲ级）预警响应，部分钢厂 生产受到影响；再加上市场需求不振，钢厂库存大幅攀升。 “进入3月份以后，终端用户的需求将开始季节性复苏，并且目前资金面也开始好转， 预计后期市场成交将逐步好转。不过，目前宏观经济面较弱，钢厂资金周转困难，库存压力 很大，社会库存也较高，即使市场价格开始反弹，幅度也有限。”我的钢铁网（Mysteel） 研究员魏增敏称。 市场分析认为，短期经济增长可能受到存货调整以及固定资产投资增速下降两种不利因 素的影响，一季度经济增速放缓的概率不断加大。而钢铁业新订单指数远低于产出指数，表 明虽然钢厂一直在减产，但销售量的萎缩幅度更大，这导致了钢厂库存增长。 中钢协统计数据显示，2月中旬末重点钢企钢材库存为1,726.6万吨，较上一旬末增加93 .8万吨，较去年同期增长430万吨，创历史新高。 Mysteel统计的全国社会库存显示，2月全国社会库存继续回升，2月21日全国主要钢材 的社会库存为2,063万吨，比1月底增加500万吨，较去年同期增加25万吨，接近去年3月15日 的历史高点2,251万吨。 不过，按照中国社会库存的季节性涨跌规律来看，今年春节后的第一、第二和第三周库 存均低于去年同期水平，表明贸易囤货的积极性较去年同期下降，一方面源于资金紧张，另 一方面对市场信心不足。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--2 月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为50.2，创八个月新低，略高于路透调查 中值。 以下为河北省钢铁行业PMI分项指数: 项目 2月 1月 趋势 连续月 数 PMI 39.7 48.2 收缩 6 新订单 32.4 47.6 下降 6 积压订单 37.5 35.5 下降 20 出厂价格 21.6 26.1 下滑 6 新出口订单 29.2 42.3 下降 2 产出 38.2 47.7 下降 6 成品材库存 66.2 50.0 上升 1 雇员 47.3 47.7 减少 12 供应商配送时 46.7 52.9 变慢 1 间 原材料库存 29.7 53.4 下降 1 原料采购价 25.0 26.1 下滑 2 国内原料采购 46.1 47.7 下降 2 量 国外原料采购 50.0 50.0 持平 2 量 说明：指数大于50代表扩张或增加或上升或上 涨，小于50相反，等于50代表持平 河北省冶金行业协会从2012年7月份开始编制发布河北省钢铁行业PMI指数。该指数通过 每月由河北省冶金行业协会向河北省逾70家会员钢铁企业发出问卷，然后根据回收的数据编 制报告。计算数据则以每月PMI调查总样本量的80%-90%为依据，力求准确反映河北钢铁行业 经营状况。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)