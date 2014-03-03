更新版 1-日本经济：第四季企业资本支出温和增长，GDP数据或遭下修

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
一名财务省官员表示，受助于家庭消费和企业支出，经济正步入温和复苏，同时出口反弹和政府政策措施亦提供支持。
初步数据显示，日本10-12月当季经济较前季增长0.3%，逊于预期，环比年率为增长1.0%；因出口疲弱、资本支出和民间消费令人失望。
资本支出一直是日本经济中疲弱的一环。
首相安倍晋三正努力激励企业投资和上调工资，不过许多企业仍然怀疑其促通胀政策能否维持经济成长。
周一数据亦显示，10-12月当季企业经常性获利较上年同期增长26.6%，连续第八个季度增长。
据该数据，10-12月当季企业营收同比增长3.8%，连续第二个季度增长。
日本经济增速在2013年下半年放缓至1%，受到出口、民间消费和资本支出疲弱的拖累。2013年上半年日本经济环比年率增速超过4%，领先七国集团(G7)中的其它成员国。
分析师预计当前季度经济增速将加快，因消费者在4月消费税上调前抓紧购物。(完) (编译 王兴亚/侯向明； 审校 龚芳/张若琪)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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