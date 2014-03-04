中国公开市场：今日将进行850亿元正回购操作，除14天外新增28天期

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透上海3月4日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行共850亿元人民币的正回购操作，规模较上周同期的1,000亿元缩量，但操作品种增加，除14天外，增加了28天期限。
其中14天期350亿元，28天期500亿元。
上周央行出人意料地表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。虽然当周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。
但业内人士指出，随着正回购操作的持续进行，以及人民币贬值抑制资金流入效应等逐步显现，未来资金面预计不会一直像目前这么宽松，货币市场利率上行将是大概率事件。
因此，他们并认为，即使资金利率在一段时间内持续偏低，不代表着央行此前一贯的中性偏紧基调已经发生变化，现在讨论政策转向可能为时尚早。
本周公开市场将有1,080亿元人民币的正回购到期，无央票到期。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场