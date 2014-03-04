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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 09:28 BJT

中国公开市场：今日将进行850亿元正回购操作，除14天外新增28天期

路透上海3月4日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行共850亿元人民币的正回购操作，规模较上周同期的1,000亿元缩量，但操作品种增加，除14天外，增加了28天期限。

其中14天期350亿元，28天期500亿元。

上周央行出人意料地表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。虽然当周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。

但业内人士指出，随着正回购操作的持续进行，以及人民币贬值抑制资金流入效应等逐步显现，未来资金面预计不会一直像目前这么宽松，货币市场利率上行将是大概率事件。

因此，他们并认为，即使资金利率在一段时间内持续偏低，不代表着央行此前一贯的中性偏紧基调已经发生变化，现在讨论政策转向可能为时尚早。

本周公开市场将有1,080亿元人民币的正回购到期，无央票到期。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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