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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 16:52 BJT

意大利数据：2月制造业PMI跌至52.3，但仍连续第八个月景气成长

路透罗马3月3日 - 周一公布的调查显示，意大利制造业活动在2月连续第八个月成长，巩固意大利第一季经济温和成长的预期。

意大利2月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)跌至52.3，低于1月的53.1，但仍高于荣枯分水岭50。

2月指数低于路透调查预估的52.8，但仍显示去年年中开始的制造业景气回升持续缓慢推进。
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