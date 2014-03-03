意大利数据：2月制造业PMI跌至52.3，但仍连续第八个月景气成长

路透罗马3月3日 - 周一公布的调查显示，意大利制造业活动在2月连续第八个月成长，巩固意大利第一季经济温和成长的预期。

意大利2月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)跌至52.3，低于1月的53.1，但仍高于荣枯分水岭50。