《中国2014年国债发行中标明细表》--3月3日

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出

路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。