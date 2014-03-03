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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 11:15 BJT

韩国股市：盘中下跌0.9%恐创一个月最大跌幅，因乌克兰紧张局势升高

乌克兰动员作战，美国扬言要在经济上孤立俄罗斯。此前俄罗斯总统普京宣布有权入侵乌克兰。

韩国国防部称，朝鲜周一向朝鲜半岛东部海域发射了两枚短程导弹 。该消息令市场人气更加恶化。

外资早盘卖超韩股，可能中止连六日买超。

“乌克兰和朝鲜半岛的地缘政治风险，促使投资人整理近期升势，”东部证券分析师Lee Eun-taek表示。

三星电子 和浦项钢铁 分别下跌1.9%和1.8%。(完) 　　
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