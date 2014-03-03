韩国股市：盘中下跌0.9%恐创一个月最大跌幅，因乌克兰紧张局势升高

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
乌克兰动员作战，美国扬言要在经济上孤立俄罗斯。此前俄罗斯总统普京宣布有权入侵乌克兰。
韩国国防部称，朝鲜周一向朝鲜半岛东部海域发射了两枚短程导弹 。该消息令市场人气更加恶化。
外资早盘卖超韩股，可能中止连六日买超。
“乌克兰和朝鲜半岛的地缘政治风险，促使投资人整理近期升势，”东部证券分析师Lee Eun-taek表示。
三星电子 和浦项钢铁 分别下跌1.9%和1.8%。(完)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。