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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 17:03 BJT

法国数据：2月制造业PMI终值升至49.7，优于预估--Markit

2月产出为七个月来首度上升，但扩张幅度不大，另外，法国制造业的新接订单连续第五个月下滑。

“最新(PMI)数字显示法国制造业整体营运状况恶化是五个月来最轻微的，”Markit经济学家Jack Kennedy称。

制造业的聘雇情况为连续第24个月下滑。(完) (编译 李婷仪/蔡美珍；审校 于春红)
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