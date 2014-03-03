香港个股：银河证券修订A股发行方案，拟发不超过16.935亿股A股

路透香港3月3日 - 中国大型券商银河证券 公告称，拟修订A股发行方案，将在上海证券交易所发行总数高至16.935亿股A股，不超过扩大后股本的18.35%；A股发行方案的有效期为自股东大会批准后12个月。

去年5月在香港以H股上市的银河证券，当时集资约10.7亿美元。公司当时在招股书中披露，正筹备发行A股，并已获临时股东会批准。

银河证券周日在联交所的公告称，于周六举行的董事会会议上决议，根据中国证监会的相关监管要求并结合公司实际情况，拟对A股发行方案进行修订。

公司表示，A股发行拟采取全部发行新股方式，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充营运资金。此外，根据相关规定，A股发行时，公司国有股东应按照公司实际发行A股股份数量的10%履行国有股转持义务，具体转持方案按国家有关部门的批准确定并实施，以及转为境内外募集股份并上市的股份有限公司。

另外，按照中国证监会监管规定，为强化公司及其控股股东、董事和高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，拟定了《公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定公司A股股价的预案》。

根据该预案，A股发行后三年内，如公司A股连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值，则在符合相关法律法规和上市条件的前提下，银河证券及其控股股东、董事（不含独立董事和不从该公司领薪的董事）和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施，有关措施可能包括控股股东增持A股、公司回购A股及董事和高级管理人员增持A股等。

假设完成发行A股，银河证券已发行内资股比例将降至63.33%、H股比例由现时22.44%降至18.32%，A股占18.35%。

银河证券H股周一早盘尾段升0.81%，报4.95港元。这较其招股价5.3港元低6.6%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)